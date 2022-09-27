倫敦時裝周／BURBERRY禮服「胯下挖洞」性感華麗！恐是Riccardo最後一季作品

記者王則絲／台北報導

由於英國女王的逝世，舉國進入國喪時期，原定於9月17日舉辦的BURBERRY 2023春夏大秀，延期至26日舉行，並以較小規模的方式辦理，雖然做了不少簡化以示對女王的敬重，本季依然十分驚艷，且有可能是創意總監Riccardo Tisci在BURBERRY的最後一場秀，華麗的泳裝禮服、「胯下挖洞」都是很新鮮的設計，值得一看。

▲BURBERRY創意總監Riccardo Tisci與大秀模特兒。（圖／品牌提供）



2018年起接任BURBERRY創意總監職位的Riccardo Tisci，據傳合約將在2023年到期，雖然官方沒有正式公布人事消息，但本季2023春夏大秀，有可能就是Riccardo的最後一季作品。秀上名人齊聚，包括台灣KOL Kiwi李函、肯爺（Ye）、李奧納多前女友Camila Morrone以及BURBERRY品牌大使Bright⋯⋯都是座上賓。

▲（左）Kiwi李函、（右）Riccardo Tisci與肯爺。（圖／品牌提供）



BURBERRY 2023春夏系列靈感源自海灘，Riccardo Tisci提到：「在英國每到夏日，任何人都會來到海灘。有著不同文化背景的人們可以在沙灘上同享樸實單純的快樂。我想把那種意識形態及情感，轉化在這一季的系列上，我想表達人們同聚和快樂的精神。」社群與人們團結的力量，是Riccardo這幾季以來一直想探討的想法，他認為海灘猶如一個社會，是一個讓人解放身心的地方。

▲BURBERRY 2023春夏以海灘為靈感來源。（圖／品牌提供）



本季BURBERRY圍繞海灘元素以及頌揚身體展開，比起先前著重街頭叛逆感創作主軸，這次的女裝系列非常華麗且性感，禮服以泳裝的輪廓出發，改造成全長的裙裝，連身腰部、胯下部位以及髖部的鏤空，成為前衛、搶眼的亮點；兒時戲水時用的「手臂泳圈」也巧妙融入服裝的設計當中。

▲胯下挖洞、手臂泳圈等設計亮點。（圖／品牌提供）



深樺木棕色的BURBERRY標誌性格紋圖案，以及戰馬騎士圖騰交織成的透膚面料，為本季最重要的印花，加入刺繡或植絨工藝製作出新式蕾絲，相互交疊出層次感，使天真的元素與複雜的工藝相結合，展現華麗與現代的風格。

▲經典格紋與戰馬騎士圖騰的層次交疊。（圖／品牌提供）



男裝部分，同樣注重層次感的重點，無袖的風衣很有夏季的感覺，街頭風格的運動衫與寬鬆闊腿褲，再套上透視的蕾絲和薄紗，加入一絲陰柔質感。細看配件的話會發現也相當有趣，將鯊魚牙齒的造型注入戒指、項鍊與耳環⋯⋯泳鏡則鑲上了水晶化為珠寶首飾。

▲BURBERRY 2023春夏男裝部分同樣注重層次感。（圖／品牌提供）



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