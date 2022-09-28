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最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛

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▲星座 。（圖／翻攝自IG＠sbsdrama.official）

▲心事藏最深星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG＠sbsdrama.official）

記者鮑璿安／台北報導

每天不斷消化生活中的負面情緒，不知不覺累積越來越多心事卻無處宣洩，其實這群人心裡頭和表面完全不一樣，就算內傷也寧可憋住不說話，以下就公開「心事藏最深」星座Top 3！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座從來就不喜歡跟別人訴苦，總是覺得自己的委屈自己吸收就好了，沒必要讓別人也都感受這些負面情緒，所以即便是再要好的朋友，你不去問巨蟹，他們是絕對不會主動說的，而且表面上又安靜得好像沒發生任何事，其實是都將苦楚藏在了心底，等到有一天終於裝不下了才會爆發。

Top 2 天蠍座

天蠍座很擅長偽裝自己，若是負面情緒來臨時，和白天正能量的狀態根本是判若兩人，而且天蠍座有時候很冷漠，一旦內心認定的事情誰都勸不了，他們認為只有自己最了解自己，便不會把心裡的想法告訴別人，久而久之內心最深處就塵封起來了。

Top 1 獅子座

獅子座會上榜許多人都很意外，看起來呼風喚雨的他們似乎沒有什麼弱點，不過外表再怎麼強大，內心也有傷口存在，獅子由於自己的高冷屬性，不會開口提起心事，往往只有熟悉的人才會略知一二，他們更習慣有問題自己去面對解決，是很靠得住的星座。

►「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 巨蟹座, 獅子座

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