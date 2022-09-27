亞洲生技美容協會邀國際講師開精油班授課　學員回饋熱烈

▲東森自然美邀請國際芳療精油講師邱凱莉開班授課，吸引46名東森自然美美容師、加盟店主、直消經銷商參加。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

現代人生活壓力大，越來越多人使用精油提升生活品質，或到坊間美容室做芳療，此時除了精油品質，連美容師、芳療師的專業度也成為許多消費者考量要點。亞洲生技美容協會今（27）日在台中開辦《初階芳香精油國際認證班》，邀請擁有多國證照的專業芳療講師邱凱莉講課，吸引46位自然美美容師、加盟店主以及直消經銷商報名參加，課堂上也針對精油的使用、特性、香味等問題說明、解答。

▲▼講師邱凱莉使用森美妍「大地防護精油系列」當作上課教材之一。（圖／記者許權毅攝）



美容市場普遍擴張，但美容師人力需求短缺，且也無系統化的美容師培訓，東森集團總裁、亞洲生技美容協會理事長王令麟有鑑於此籌組亞洲生技美容協會，並開設課程以提升美容技術，2022年以精油班初階班、進階班開始，以提升美容市場服務品質與專業。

▲▼學員從精油的來源、香味開始學習，提升專業能力。（圖／記者許權毅攝）



此次《初階芳香精油國際認證班》為期9月27日與10月2日兩天，46名學員從全台各地趕來台中參與難得一次的專業課程。今（27）日第一天從介紹芳香療法到基礎概念分享、到精油調製基礎與品質分辨等，講師邱凱莉一一手把手介紹、分享，學員反應相當熱烈。

▲▼此次邀請講師為擁有多張國際證照的邱凱莉Kelly老師，以由淺入深的方式教學。（圖／記者許權毅攝）



這次課程邀請的講師邱凱莉Kelly老師專業性十足，擁有美國NAHA、英國IFPA等國際芳療認證。邱凱莉表示，專業度在芳療產業中相當重要，曾發現部分美容人員僅上過短短的課程，只能說出「皮毛」，但此次12小時的課程會分享世界各芳療派系的優點，統括所有的內容，並搭配「快速記憶法」，從植物本身的特性開始了解，自然而然就能連結到精油的特點，以提升專業程度。

▲東森直消鑽石級經銷商的廖于涵表示課程內容相當受用，也希望將精油分享給更多人。（圖／記者許權毅攝）



專程從雲林來台中參加的東森直消鑽石級經銷商廖于涵說，自己本身就對精油很有興趣，但只能自己研究，覺得不夠專業，當她得知東森直消推出森美妍「大地防護精油系列」時相當開心，也把握機會報名參加此次課程，也希望能透過課程上所學內容，將精油的好分享給更多人；經銷商林亞洲則表示，參加過其他精油課程，但都覺得內容不太夠，這次講師介紹相當廣泛，能夠提升自己的專業，有很大的幫助。