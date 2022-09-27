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HUSH曾懷模特兒夢自誇「出門就在美化市容」　將與孫盛希走秀挺台灣設計

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▲HUSH、孫盛希預告將為臺北時裝週登上伸展台走秀 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

2022臺北時裝週將於10月8日在臺北表演藝術中心帶來沉浸式大秀，藝人孫盛希與HUSH都將參與當天走秀環節，此前兩人今（27日）合體為設計師快閃店站台，聊起即將走上伸展台一事皆藏不住喜悅心情，HUSH透露自己從小就有模特兒夢，因此他認為「生活中到處都是舞台」，更總結走秀時的OS是「看什麼看」。

▲HUSH、孫盛希 。（圖／官方提供）

▲孫盛希（左）與HUSH分別演繹設計師品牌JENN LEE以及BOB Jian服飾 。（圖／官方提供）

孫盛希與HUSH力挺臺北時裝週，今兩人分別演繹設計師品牌JENN LEE（李維錚）以及BOB Jian（簡國彥）服飾，展現率性自在，孫盛希感到自己今天很酷，與平常不太一樣，而HUSH則是一直有關注BOB Jian的設計風格，喜歡品牌對於廓形和剪裁上的大膽創新，讓今天的風衣造型多了生命力。兩人即將在10月8日大秀上獻出走秀體驗，孫盛希表示這段時間一直在偷偷練習，甚至有時直接在大街上沿著腳踏車道的白線行走，就為了把路走得更筆直一些，她說：「比較擔心自信和氣場的部分，要再加強一些。」

▲▼孫盛希，HUSH 。（圖／官方提供）

▲孫盛希、HUSH 將於10月8日臺北表演藝術中心沉浸式大秀上走秀。（圖／官方提供）

主持人黃子佼也在旁分享走秀經，總結為12字，「唯我獨尊」、「視若無睹」、「目中無人」，讓HUSH頻頻點頭，他透露自己從小因身高優勢曾有過模特兒夢，但從未走過秀，所以這將是第一次站上伸展台，他難掩緊張表示，「其實我一直信奉一件事，就是生活到處都是你的舞台，每次出門我都以美化市容為己任。」HUSH也認為走秀是為了把重點留給服裝，「希望大家不要看我，看衣服就好，所以我的心法只有4個字，『看什麼看』！」宣告將用這種態度來走秀。

▲HUSH、孫盛希 。（圖／官方提供）

▲臺北時裝週「設計師快閃店」位於遠百信義A13 2F理髮廳美術館，至10/30（日）前。（圖／官方提供）

搶先登場的臺北時裝週「設計師快閃店」，由當代藝術家周世雄策展規劃，現場集結當代藝術展品與今年參與時尚大秀的六個設計師品牌ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang（王子欣）、Daniel Wong（黃偉豪）、JENN LEE（李維錚）、WooLeeX（謝宇農、謝明柔）作品，讓時尚迷親自接觸並支持設計。

10月8日大秀當天將有具俊曄、Ella陳嘉樺、修杰楷、LULU、楊銘威、孟耿如、李霈瑜、JSheon、李沐、大元、方郁婷、林思宇等人一同出席看秀，走秀嘉賓包括體壇好手郭泓志以及藝人吳映潔、孫盛希、HUSH、小樂吳思賢及 Karencici 。

▲HUSH、孫盛希 。（圖／官方提供）

▲六個設計師品牌展演服飾 。（圖／官方提供）

關鍵字：

HUSH, 孫盛希, 臺北時裝週

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