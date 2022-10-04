說・流行／YSL經典字體重登形象照！為何3個字母能舉世聞名　還掀軒然大波

實習記者蔡孟廷／綜合報導

到底是YSL還是SAINT LAURENT Paris？品牌Logo常會因為想突破或設計師有不同想法而變動，近日最受矚目的是Salvetore Ferragamo捨棄書寫字形，大動作改為FERRAGAMO，而提起改名，更讓人想起在約10年前，YSL被去掉「Y」引起的軒然大波，萬萬沒想到SAINT LAURENT最近又重拾舊時字體，運用在官網和社群媒體上，一股熟悉感襲來，這個舉世聞名的Logo，到底是什麼來龍去脈？

2012前任創意總監Hedi Slimane上任，YVES SAINT LAURENT用了半世紀的Logo被他大筆一揮改掉，還大不敬地將YVES刪除，品牌名稱成為SAINT LAURENT Paris，讓當時時尚圈一陣譁然。YVES SAINT LAURENT是創辦人聖羅蘭先生的名字，Hedi Slimane的做法，似乎顯得過度自信，但也因為他大刀闊斧的改革，讓品牌有了不同地位。

▲YSL兩位最有名的繆斯女神貝蒂卡特魯（左）、凱撒琳丹尼芙，至今仍然為品牌站台。（圖／翻攝自IG@Saint Laurent）

2016年Anthony Vaccarello 接掌SAINT LAURENT創意總監大位，2018年起，逐漸吹起了一陣懷古風氣，在2018年和2021年的形象短片中，分別邀請有「YSL的女性化身」之稱的法國超級名模貝蒂卡特魯（Betty Catroux），與被譽為法國第一美人的傳奇影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）入鏡，而在2022年秋冬秀謝幕時，Anthony Vaccarello更是擁抱兩位聖羅蘭先生當年的靈感繆絲。

近期，SAINT LAURENT又悄悄地使用了過去YVES SAINT LAURENT時代的字體，讓一眾時尚迷感到萬分興奮，忍不住開始再度從頭說故事。

▲卡桑德爾不只為YSL設計Logo設計，也操刀為Hermes設計Logo，而他的同名品牌至今仍是知名的海報設計公司。（圖／翻攝自Wikiart）

回到1962年，聖羅蘭先生創立同名品牌之時，找了法國知名的海報設計師卡桑德爾（Cassandre）設計品牌Logo與字體，卡桑徳爾將羅馬體與義大利體混和，設計出了識別度極高的YVES SAINT LAURENT標誌，他打破了當年兩種字體不能一同出現在設計中的潛規則，更是把3個大寫字母「Y、S、L」完美組合，讓這3個字母，成為時尚史上不可或缺的重要存在。

▲經典的YSL標誌。（圖／翻攝自IG@Saint Laurent）

而前任創意總監Hedi Slimane使用的Logo，其實是來自品牌於1966年所創立的成衣線Saint Laurent Rive Gauche（意即聖羅蘭左岸），當時為了與高級訂製系列作出區隔，因此使用誕生於1957的Helvetica字體，而YSL字體則是繼續使用於高訂線當中。

▲SAINT LAURENT左岸成衣線使用Helvetica字體。（圖／翻攝自IG@Saint Laurent）

Hedi Slimane只是用自己的方式，向YSL的歷史致敬，只不過許多人無法理解，直到2015年，他才在《W》雜誌專訪時提到：「這是向聖羅蘭先生精神致敬所進行的改革，沒想到會造成如此嚴重的論戰，因為這項改革完全有跡可循。」

▲由卡桑德爾操刀設計的字體，近日重新出現在形象照上。（圖／翻攝自IG@Saint Laurent）

YSL標誌因為夠獨特且很具識別性，令人印象深刻，至今在美妝品上也仍能看得見，消失於服裝系列10年後，現任創意總監Anthony Vaccarello又讓該字體回到大眾眼前。每一任設計師都肩負扛起品牌形象與業績的大任，回頭看歷史，也向前看未來，Logo最直觀也最能顯示決心。