工業廢料鑲鑽變珠寶！　高速公路回填物料華麗升級

▲模特兒佩戴Boucheron Jack de Boucheron Ultime系列胸針、單邊耳環與手環。（圖／Boucheron提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

勇於挑戰新材質的法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍），再次顛覆大眾對珠寶的想像，首度採用長期深埋於地下工業廢料、經過回收加工以玻璃化處理後形成的「Cofalit」材質，打造Jack de Boucheron Ultime膠囊系列珠寶，呈現深黑色的「終極廢料」呈現如礦物般的黑亮質感，搭配美鑽形成強烈對比，不過為非賣品，意在傳達珍視本質上不再有任何用途的物質，賦予其珍貴的價值。

▲Boucheron採用回收工業廢料加工而成的Cofalit材質，打造Jack de Boucheron胸針。

Jack de Boucheron Ultime膠囊系列共有單邊耳環、胸針與手鍊3件作品，造型承襲Jack系列靈感來源的音源線，Boucheron大膽選用唯一用途是作為高速公路回填物料的回收工業廢料Cofalit，進行切割和拋光成Jack珠寶的多面形狀，輔以美鑽展現個性美，不僅凸顯創意，也是品牌朝永續發展的具體實踐。

▲陳庭妮穿的Chloé Nama 花草綠休閒運動鞋也結合回收材料製成，24,200 元。（圖／Chloe提供）

不僅珠寶品牌踏入回收材質再利用的領域，法國時尚品牌Chloe近期主打的Nama運動休閒鞋的設計，也致力於降低品牌鞋款對環境的整體衝擊，因此鞋款重量的至少40% 由可回收的材料「升級再造聚酯」製成，且追溯此款運動休閒鞋的生產製程，較之前推出的Sonnie休閒鞋釋放的溫室氣體降低了35%、所消耗的水量也減少80%，是品牌推動永續時尚的代表作，吸引陳庭妮、胡宇威一起穿情侶鞋曬恩愛。

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