專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」　掌握3保養重點告別發炎肌

▲專家分享換季養膚3大保養秘訣。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

即將進入秋季，天氣開始轉涼、早晚溫差大，空氣也變得較乾燥，不少人肌膚開始鬧脾氣，出現各種問題。多年專櫃保養品牌講師、台灣科技保養品牌MALENE創辦人Katie就指出3個最常見的換季肌膚NG狀況，並分享換季養膚的關鍵保養秘訣，幫你輕鬆告別肌膚。

＃肌膚變乾燥



隨著天氣突然變涼，第一個常見的肌膚狀況就是乾燥，特別是長時間待在室內辦公室的上班族更要注意，當額外使用空間加熱、空調調節時，一不小心就可能使得肌膚開始變得乾燥甚至脫皮，進而產生肌膚問題。

＃發癢、紅腫



第二個肌膚NG情況「發癢、紅腫」，則是與空氣的濕度變化息息相關，尤其近年來颱風生成期的延後，秋季通常降雨的機率也不斷提升，一直處在潮濕的環境中，肌膚問題就可能因此爆發。

＃油脂分泌多或敏感掉屑



像是頭皮、前額等特定部位，面臨天氣的變化和睡眠、生活習慣的慢性積累，也很容易出現皮脂分泌過多、敏感而掉屑等肌膚狀況。

曾任多年專櫃保養品牌講師Katie就表示，導致肌膚炎症的發生原因不只是季節、氣溫的變化，像是過敏原接觸、汙染環境物、像是石油化學成份等不當刺激，長期處於發炎狀態下的肌膚更可能導致膚色黯沉、乾癢、容易刺痛、粗糙、乾巴巴等狀態。尤其現在依舊需要配戴口罩，長時間覆蓋近半張臉，更是容易讓肌膚出問題的危險因子，若放著不處理，發炎當下肌膚屏障會越來越脆弱，使得保養徒勞無功、事倍功半。

面對這些肌膚問題，也無須太過焦慮，Katie就提醒「肌膚狀況跟身心狀態是密不可分的，無論是心理上的壓力或生活作息不正常，都會反映在膚況上。」當遇到肌膚問題時要適度的放寬心，只要掌握好換季養膚的3大關鍵：使用溫和清潔方式、做好保濕幫助肌膚保持水油平衡和注意頭皮清潔養護，搭配適合的清潔、保養品，就能輕鬆告別換季問題肌。

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