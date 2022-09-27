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專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」　掌握3保養重點告別發炎肌

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▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲專家分享換季養膚3大保養秘訣。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

即將進入秋季，天氣開始轉涼、早晚溫差大，空氣也變得較乾燥，不少人肌膚開始鬧脾氣，出現各種問題。多年專櫃保養品牌講師、台灣科技保養品牌MALENE創辦人Katie就指出3個最常見的換季肌膚NG狀況，並分享換季養膚的關鍵保養秘訣，幫你輕鬆告別肌膚。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃肌膚變乾燥

隨著天氣突然變涼，第一個常見的肌膚狀況就是乾燥，特別是長時間待在室內辦公室的上班族更要注意，當額外使用空間加熱、空調調節時，一不小心就可能使得肌膚開始變得乾燥甚至脫皮，進而產生肌膚問題。

＃發癢、紅腫

第二個肌膚NG情況「發癢、紅腫」，則是與空氣的濕度變化息息相關，尤其近年來颱風生成期的延後，秋季通常降雨的機率也不斷提升，一直處在潮濕的環境中，肌膚問題就可能因此爆發。

＃油脂分泌多或敏感掉屑

像是頭皮、前額等特定部位，面臨天氣的變化和睡眠、生活習慣的慢性積累，也很容易出現皮脂分泌過多、敏感而掉屑等肌膚狀況。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

曾任多年專櫃保養品牌講師Katie就表示，導致肌膚炎症的發生原因不只是季節、氣溫的變化，像是過敏原接觸、汙染環境物、像是石油化學成份等不當刺激，長期處於發炎狀態下的肌膚更可能導致膚色黯沉、乾癢、容易刺痛、粗糙、乾巴巴等狀態。尤其現在依舊需要配戴口罩，長時間覆蓋近半張臉，更是容易讓肌膚出問題的危險因子，若放著不處理，發炎當下肌膚屏障會越來越脆弱，使得保養徒勞無功、事倍功半。

面對這些肌膚問題，也無須太過焦慮，Katie就提醒「肌膚狀況跟身心狀態是密不可分的，無論是心理上的壓力或生活作息不正常，都會反映在膚況上。」當遇到肌膚問題時要適度的放寬心，只要掌握好換季養膚的3大關鍵：使用溫和清潔方式、做好保濕幫助肌膚保持水油平衡和注意頭皮清潔養護，搭配適合的清潔、保養品，就能輕鬆告別換季問題肌。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖品牌提供）

▲MALENE 平衡淨緻亮顏皂，100g，NT$380。

添加微米鳳梨酵素，溫和有感去除老廢角質、平衡肌膚油脂，使肌膚回復滑嫩細緻，且洗後不緊繃，給予肌膚舒適的素淨感。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖品牌提供）

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「超效前導賦活科技」搭配夜間緩釋三重賦活因子，能立即浸潤保濕滋潤肌膚，達到前導潤澤效果，幫助肌膚恢復健康。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖品牌提供）

▲東森自然美 森美妍多效胜肽精華EX，45ml，NT$9,900。

以白夏菊萃取、六胜肽及複合胜肽打造全方位抗老緊緻成分，能舒緩因乾燥引發的肌膚敏弱問題，同時緊緻撫紋、賦活彈力，強化肌膚屏障。

▲▼ 專家曝換季常見「肌膚3大NG狀況」 。（圖品牌提供）

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃油，30ml，NT$4,450。

全新升級版蠟菊賦活極萃，蠟菊精華油濃度提升10%，更新添加摩洛哥堅果油，能強化肌膚屏障，改善肌膚乾燥與老化現象，使肌膚恢復油水平衡、彈潤健康狀態。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 敏感, 乾癢, 肌膚問題, 護理, 秘訣

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