黛妃私服最常戴卡地亞坦克錶　永遠的王妃鐘愛勞力士18K金錶

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有請英國女王、黛安娜王妃、摩納哥王妃...不同世代的五位謬斯，為我們上一堂皇家等級的手錶風格課。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）

伊莉莎白二世於2022年9月9日凌晨逝世，享耆壽96歲，英國女王登基70年如今畫下句點。回顧過去，女王多以胸針、珍珠項鍊及耳環，為其王者典範增添丰采，另外，也讓人不禁追憶起英國女王在1953年加冕典禮的造型細節：積家（Jaeger-LeCoultre）101珠寶腕錶是英國女王在加冕典禮中的腕上主角，兼具內斂工藝與細膩質感，或許沒有其它手錶擁有如此高的社交地位，想要複製女王氣度與仕女風格？選擇迷你尺寸與優雅外型的款式，準沒錯。

黛安娜王妃（Diana Princess of Wales）

黛安娜王妃絕對擁有為數不少的珠寶腕錶收藏。什麼樣的錶能獲得她青睞且經常穿戴亮相？答案是卡地亞（Cartier） Tank。這款推出已一世紀，靈感來自坦克車造型的方形錶，不只有反戰寓意，也為當時以圓形錶殼為常態的製錶界帶來一場美學革命。簡單方正的外型，不論穿著風格、時代、場合戴上，都一樣時髦。

伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）

毫不掩飾對珠寶的熱愛，玉婆在1962年拍攝電影《Cleopatra 埃及豔后》穿戴著她珍藏的寶格麗（BVLGARI）蛇型手鐲錶入鏡。多圈環繞、高調又出色的裝飾效果，將她深植人心的女人味形象，襯托得恰到好處。

葛麗絲凱莉（Grace Kelly）

好萊塢巨星轉身一變為摩納哥王妃，獨到的知性氣質與時尚品味始終亮眼。這位「永遠的王妃」經常被捕捉到配戴勞力士（Rolex ）18K黃金腕錶的影像，款式經典俐落且實用，不論dress up或dress down皆可輕鬆駕馭。

甘迺迪夫人（Jacqueline Kennedy）

不只以典雅套裝的形象引領風騷，賈姬其實更懂得擁抱色彩。她在1965年買下伯爵（Piaget）一款蔥綠色翡翠面盤及宮廷金工裝飾錶帶的腕錶，並時常戴著它出席公開場合，讓這款錶有了「賈姬錶」的暱稱。在一片錶海裡，何不仿效她選擇以有色寶石面盤為視覺焦點，收服眾人目光？

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