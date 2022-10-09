14款男香推薦！愛馬仕大地、BOSS海洋調好聞又清新

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今年的男香很精彩，春夏的清爽調性展現在柑橘調、木質調、海洋調…都是好聞又清新的味道，不僅適合日常、出遊或是運動噴上也毫無違和感！

Frédéric Malle Uncut Gem

法國頂級香氛Frédéric Malle，2022全新男款香水Uncut Gem創造出一種描繪粗獷男人的香味，帶有原始風格卻又細膩的香味，經典而創新，不但留下強烈的第一印象，更留下無限餘韻。

以生薑、佛手柑、鮮橙、當歸根和肉荳蔻，組合成清新辛辣的前調鋪陳，緊接著基調皮革、香根草、乳香、琥珀、麝香散發，溫暖乾淨的調性在肌膚上留下深刻的印記，使皮膚的氣味更深層、溫暖、單純。Uncut Gem 是一款粗獷而細膩、經典而清新，充滿對比的男性香水。

前調：生薑、佛手柑、橙、當歸根、肉荳蔻

中調：皮革、香根草、乳香

基調：琥珀、麝香

BURBERRY HERO英雄神話男性淡香精

Burberry 推出全新英雄神話男性淡香精，這是 Hero系列中的第二款香氛。以一種陽剛香氣喚醒內心的英雄。調香師Aurélien Guichard說明：「設計靈感來自於我對蘭德斯森林的記憶，那邊的松樹生長在靠近海洋的地方；松針的香味被溫暖的沙子融化，並融合清新的海洋香調就是我想要重現的香氣. 對我來說，香水的感性和理性代表了與自然本能重新連接的力量。」

香氛以溫暖的雪松木油作為標誌性基調，在清新明亮的漸強中達到極致快感。透過充滿活力的松針讓安息香與熏香融為一體，營造出深邃性感的底蘊。

Calvin Klein無畏之心男性淡香精

繼2021年無畏之心男性淡香水，Calvin Klein今年推出全新男性香氛-無畏之心男性淡香精，開啟CK無畏系列的最新篇章，是挑戰自我的延續與慶祝旅程。

Calvin Klein無畏之心男性淡香精繼續以出乎意料的調性打破人們的期望，以誘人的皮革調融合活潑明亮的佛手柑成明顯對比，雖與原版無畏之心男性淡香水具有相同的木質特徵，但香氛卻融合成豐富溫暖的木質調，首先以佛手柑精粹與皮革調性的調合，延展了男性香氛的現代時尚感，最後以豐富香氣的香根草精粹點綴，成了難以抗拒的對比，喚起了這場旅程的冒險精神。體現香氛的現代性，香氛成份80.6%來自天然來源。

JIMMY CHOO 活力海洋淡香水

JIMMY CHOO以海濱衝浪為靈感，推出屬於今夏「浪」人們的代表香氣-活力海洋淡香水（JIMMY CHOO MAN AQUA）。以令人振奮的海濱環境作為靈感來源，還原碧海藍天獨有的放鬆愜意。帶來如同剛翻騰後的海浪般的清新香氣，想像在衝浪中度過的早晨，既享受又充滿活力。

海洋木質調香氣前調由刺激的小荳蔻伴隨著葡萄柚的波光粼粼開啟，就像是伺機而動的浪人朝著浪間側翼划水準備出海起乘；浪來了！以略帶冰冷的天竺葵香氣以及清澈清新的鼠尾草，結合海洋基調構成核心中調，這一刻浪板駛向激盪狂野的浪壁甩出浪花後180度迴旋，甩出最令人振奮的Cutback！一陣衝擊完美下浪後，海岸上充斥著經由海浪拍打出來的泡沫，後調氣味由略帶鹹味的苔蘚點綴著木質琥珀做結尾，帶著冒險奔放的心，期待著下個浪濤的來臨。

前調：小荳蔻、葡萄柚

中調：海洋基調、天竺葵、鼠尾草

後調：苔蘚

Hermès愛馬仕大地泠洌之水

Hermès愛馬仕大地淡香水今年推出系列新款-大地泠洌之水，香櫞、杜松子和竹葉花椒的清新鮮銳揭開燦爛明亮的序幕，樂觀歡快。頃刻間，清新氣息開始與礦物和木質香調的沛然之力分庭抗禮。這罐香水呈現了將大自然從沉睡中喚醒，洋溢著沛然的活力的意象，表達了「清新也可以是濃烈與驚喜的代名詞」。

為表現這款別出心裁的大地之香， 可重複填充的瓶身外觀採用凝霜處理，比例拿捏自然率真、澄澈透明，彷彿是用冰塊雕鑿而成。香水瓶底部的H字樣持續標榜紮根於愛馬仕大地最純正的精神，巧妙呼應早已開枝散葉的這款經典名香。

GIORGIO ARMANI寄情水男性淡香精

1996年推出的「寄情水男性淡香水」以雋永灰色調設計與典雅清新紳士氣息，締造全球每七秒銷售一瓶佳績，2022年GIORGIO ARMANI再推出全新「寄情水男性淡香精」，更清新的海洋氣息，彰顯風度翩翩的非凡魅力。

全新寄情水男性淡香精不同於寄情水淡香水的木質調，補捉更富底蘊的柑橘、鼠尾草、廣藿香天然香精，將男人味轉化為明亮寧靜的波光海洋調。前調使用義大利南部卡拉布里亞的綠色柑橘，在陽光下誕生的飽滿果實味道自然清爽，挾帶著些許酸度，辛辣性感的喚醒嗅覺感官，釋放男性魅力；中調以普羅旺斯鼠尾草精萃，揉和馬達加斯加薰衣草與波旁天竺葵精萃，把陽剛氣息透過花卉迷人芬芳，層次解構成柔和韻味，宛如潛入海底般悠然愉悅；尾韻以瓜地馬拉廣藿香原精回復寧靜無波濤的海面，加入亞曼尼獨家海洋調香氣分子，創造出極致清新持久的氣息，詮釋明亮海洋餘韻，成為游走在璀燦澄澈氣息中，全然掌握海洋的男人。

前調：義大利卡拉布里亞柑橘

中調：普羅旺斯鼠尾草、馬達加斯加新鲜薰衣草、波旁天竺葵

後調：瓜地馬拉廣藿香

Salvatore Ferragamo BRIGHT LEATHER菲常風格男性淡香水

義大利奢侈品牌 Salvatore Ferragamo S.p.A. 2022年正式宣佈，將旗下香水美容產線製造與分銷獨家授權予國際香水集團Interparfums，希冀促進Ferragamo香水於全球的推展，並維護義大利生產製造的傳統與精神。同時台灣由法意企業有限公司正式代理，首發上市「Bright leather菲常風格男性淡香水」是Interparfums Italia承接後全球推出的第一款男性香氛，讓人更期待。

全新BRIGHT LEATHER菲常風格男性淡香水，延續此系列「菲常先生」和「菲常革調」兩款男士香氛的精神，帶來全新淨白純真的「菲拉格慕皮革香氣」。前調以各種新鮮柑橘香氣率先捕捉感官，混合著苦中帶甜的佛手柑與柑橘的辛辣，以及葡萄柚清爽、振奮的香氣。中調則是鮮綠的草本羅勒與的大自然濃郁氣息的迷迭香交織，慢慢沉浸至菲拉格慕皮革的香氣之中，溫暖而細緻，喚醒品牌獨特的工匠傳統。最後尾韻帶來精緻的雪松木和內斂、沉穩的廣藿香、麝香，豐富了此趟香氛之旅，為這款充滿活力的香水增添性感。此外，為了使每一絲香氣都真摯動人，FERRAGAMO採用頂級ORPUR®認證的天然植物萃取，包含義大利柑橘萃取、北非的迷迭香萃取、美國佛吉尼亞的雪松萃取。追求最真實、純粹的芬芳。

木質皮革香調

前調：佛手柑、Orpur®柑橘、葡萄柚

中調：羅勒、Orpur®迷迭香、菲拉格慕皮革

後調：Orpur®雪松、廣藿香、麝香

MONTBLANC萬寶龍傳奇烈紅淡香精

德國精湛工藝品牌MONTBLANC萬寶龍10年前首度推出了萬寶龍傳奇系列香氛，以剛柔並濟的氣息結合專利香調，提煉出傳奇經典男性淡香水，一上市即站穩大勢男香地位。之後陸續推出傳奇極致淡香水、傳奇紳夜男仕淡香精、傳奇白朗峰男仕淡香水、傳奇至尊男仕淡香精，以精采馥韻的香氣訴說著各自的傳奇故事。今年歡慶10週年致敬傳奇，以大膽烈紅形象，推出了萬寶龍傳奇烈紅淡香精，首次將少見的桃花心木作為香調，將此性感、自信和信念轉化為獨特芬芳。

呼應著瓶身性感烈紅，前調以血橙與葡萄柚開啟，帶來充滿幹勁的活力清新並以荳蔻點綴增添一抹辛辣的誘人驚喜；中調以孕育在南法鄉間的鼠尾草與杜松子構成核心中調，濃郁且陽剛的強勁芳香訴說著萬寶龍男士們的優雅性感；後調由桃花心木、大西洋雪松和東佳豆激盪出有力卻感性的後調，其中高貴的桃花心木是萬寶龍首次使用的香水成分，桃花心木帶著些許異國風情並融入著些許綠色花香，整體帶來自然舒服的氣息，多重層次碰撞出的傳奇烈紅淡香精，精準傳達了萬寶龍男士沉穩優雅永不妥協。

前調：葡萄柚、血橙、荳蔻

中調：杜松子、鼠尾草

後調：桃花心木、大西洋雪松、東佳豆

BOSS自信海洋男性淡香水

BOSS全新推出自信海洋男性淡香水，概念是以涼爽清澈的海洋搭配炙熱溫暖的陽光，完美捕捉夏日海洋愜意慵懶的心情，使經典的BOSS自信男仕香氛增添了嶄新且清爽的氣息。

BOSS自信海洋男性淡香水以冰凍蘋果和清爽薄荷香氣作為前調；鼠尾草及辛辣的肉桂形成鮮明對比；羊絨木、廣藿香和檀香的氣息，交織著令人難以忘懷的香氣，整體香氛使人喚起像是躺臥在午後陽光般溫暖且舒適的感覺。

前調：冷凍蘋果，薄荷

中調：肉桂、快樂鼠尾草

後調：廣藿香、羊絨木

BOSS自信香氛系列全球代言人克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），在新品自信海洋男性淡香水中呈現煥然一新的形象。Chris Hemsworth不只是一位好萊塢演員，同時也是一名企業家、丈夫、衝浪者，甚至為環境永續倡導者；雖然他的名聲已享譽國際，但始終保持謙遜，完美演繹BOSS品牌多面性且持續激勵人們的角色。

HUGO 鏡中之映男性淡香水

HUGO鏡中之映男性淡香水的靈感來自於每個人的多面性，以銀色鏡面的金屬瓶身，提醒著我們要真實展現自我。

濃郁的柑橘前調、清新的桉樹和冷凍薄荷完美結合。柏樹、紫羅蘭葉和納西梨的大膽中調，慢慢地散發出溫暖的香根草和龍涎香的氣息。這款濃郁果香的淡香水由知名調香師Frank Voelkl設計，旨於能反映真實的自我。

前調：柑橘、桉樹、冷凍薄荷

中調：柏樹、紫羅蘭葉、納西梨

後調：香根草、龍涎香

LV路易威登古龍香水City Of Stars

路易威登（Louis Vuitton）Cologne Perfumes古龍香水系列主打「將美好的一天凝聚於瓶中」繼之前的四款後，2022年推出了象徵精采夜晚的City of Stars，以夜晚元素演繹洛杉磯這個不夜城中的暮色幻想。

City of Stars是調香大師Jacques Cavallier Belletrud從古龍水的清新和香水的貴氣中調和出的創新之作，完美融合五重柑橘香（血橙、檸檬、紅橘、佛手柑及青檸）、梔子花香和檀木香氣。

Master Perfumer說道：「它比前幾款香水更加外向。完全聚焦於洛杉磯獨特而閃耀的夜色氛圍，落日餘暉被穿透天際的城市燈光和霓虹燈取而代之。這是一個明亮的夜晚。光來自奔放的五重柑橘香：血橙、檸檬、紅橘、佛手柑及青檸。在融合了各種不同的閃光後，於縈繞的旋律中展現率性自然，將嗅覺感官包覆其中並溫柔的輕撫。我特別使用了帶有獨特非凡果香的血橙作為此富郁香水的中調，從而呈現真正美味而充滿樂觀氣息的甜美香調。所有的柑橘都來自陽光普照的西西里和卡拉布里亞。閃耀的柑橘香氣照亮夜晚，創造了光影之間的悖論，緊繃的氣氛在加入溫和的梔子花香後逐漸緩和。檀木精油和麝香粉為香水增添一絲優雅脫俗感。迷人的香氣組合使充滿夜晚元素的古龍水在夜幕低垂之際散發出誘人氣息，彷彿訴說著：『永恆不朽』。」

Acqua di Parma COLONIA C.L.U.B.克羅尼亞風度淡香水

COLONIA C.L.U.B.想傳達的概念是一個極具包容性的「俱樂部」，陪伴大家慶祝任何難忘時刻，其實不只男性，是一款不分性別都可使用的熱情香氣。

檸檬和佛手柑從香氣的前調迅速散發一種閃耀的魅力，同時，粉紅漿果和黑胡椒的辛辣氣息與中調相融合，並增添了紫蘇和迷迭香的清新氣息。最後投入雪松木和麝香的舒適懷抱，接納屬於不同角色的自己。在C.L.U.B.當中，你可以做自己的唯一。

同場加映：Acqua di Parma x Draft Land

呼應俱樂部特質， Acqua di Parma與擁有相同理念的亞洲知名酒吧Draft Land協手合作，共同將香氣與雞尾酒融入生活。Draft Land這次專為Acqua di Parma打造以17世紀英國紳士的社交飲品-Punch為基酒的獨家特調，將香水特有的調性融入其中。期望創造出和此款香水一樣，適於任何人、在任何時空享用的產品。前段以佛手柑、檸檬、粉紅胡椒與黑胡椒作為的柑橘氣息和葡萄柚的苦精、萊姆與牙買加胡椒作為代表。再以主要香調的的紫蘇、迷迭香的青綠感，打造由蘋果和白蘭的馥郁香氣給與支持。最後飲品的高潮再以尾調的雪松、麝香木質調，代以肉桂、肉豆蔻和香草呼應。

凡於Draft Land（台北店／信義店）點購限定特調C.L.U.B.，即可獲得新品C.L.U.B.小香一支。憑品牌限定杯墊即可至全台各店兌換任一小香乙支（數量有限，送完為止）。凡於台北Acqua di Parma專櫃購買新品C.L.U.B.任一ML數，即可獲得Draft Land（東區／信義店）限定特調-C.L.U.B.兌換券一張。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

DIOR HOMME SPORT淡香水

François Demachy重新構思全新DIOR HOMME SPORT淡香水，在其中佐以溫暖的辛香調並增添乳香和琥珀，為原本鮮銳活潑的柑橘氣息增添沉穩底蘊，展現出清新辛香木質調。

迪奧獨家擁有的「佛手柑」為香氣揭開活力洋溢的經典前調，並襯以「義大利檸檬」的芬芳，這酸甜果香如一記溫柔直拳、一聲令人無法抗拒的清新叫喚，激蕩人心。同時交織帶有松脂和檸檬氣息的欖香脂，濃烈芬芳刻畫令人耳目一心的清新感受，並與多汁的柑橘調展開對話，讓後者的演繹鋪陳更加生動。

前調之後，帶有辛辣氣息的「粉紅胡椒」踩著活潑步伐，為清新的前調畫龍點睛。緊接著隱隱浮現的是溫潤多樣的「乳香」，層次豐富、氣韻軒昂，具有十足的存在感，卻毫不喧賓奪主，成為串接整體香氣軌跡的重要橋樑。François Demachy將「乳香」調製成三種面貌，分別銜接前中後調：「辛辣乳香」與前調完美契合；「檸檬乳香」與活潑的柑橘調和濃郁的欖香脂和諧對話；「熾熱乳香」的神秘香氣神聖莊嚴，與中調與尾韻的「琥珀」與「木質調」完美融合。

全新DIOR HOMME SPORT淡香水的核心香調中，全新添加了濃郁綿密的「琥珀」氣息，如同點睛之筆，完美平衡了活力陽剛與感性優雅，且增添了神秘氛圍。尾韻的木質調與「雪松」、「香根草」、「廣藿香」交織出深刻誘人的底蘊，使得整體香氛軌跡活力陽剛極富層次，溫暖繚繞、餘韻悠長。

Narciso Rodriguez紳藍男性香精

Narciso Rodriguez 納西索香水男香指標for him bleu noir系列，再度以催情氣息「麝香」做為靈魂香調，打造全新for him bleu noir紳藍男性香精，細緻詮釋沉著大膽和神秘性感魅力。

以東方木質調為主調，加深優雅的香氣結構，獨到品味展現於前所未有的感官藝術中。前調的 義大利佛手柑、柑橘，堆疊出清新爽朗果香，與木質調的柏樹結合，隨風吹送男性的極致性感。喚醒神秘深邃的經典核心香氣麝香，將嗅覺輪廓轉化的更濃郁而飽滿，中調溫潤的藍雪松與小荳蔻的辛辣刺激香氣，賦予神秘東方的魅惑感！尾韻粉鳶尾、檀香、香根草與零陵香豆，攜來微妙瀰漫暖甜的香草氣息，加強基調絨面皮革的能量，塑造男性本色，完美演繹大膽、神秘、 不受框架約束的恣意形象。

東方木質調

前味：義大利佛手柑、柑橘、柏樹

中味：麝香、藍雪松、小荳蔻

後味：粉鳶尾、檀香、香根草與零陵香豆

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