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米蘭時裝周／GA金光禮服漫步竹林　MSGM「全透新娘紗」遊走危險邊緣

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▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 2023春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

米蘭時裝周告一段落，在2023春夏女裝系列Giorgio Armani依舊帶給大家經典不過時的穿著，全系列散發出微妙的金色閃光，在打造成竹林的秀場中帶來一場跨文化之旅；MSGM則塑造了一場溫柔但又尖銳的浪漫婚禮，各種薄紗、蕾絲遊走危險邊緣。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani服裝廓形修長飄逸， 配搭平底鞋履 。（圖／品牌提供）

Giorgio Armani的獨有美學禁得起時間考驗，這次將秀場打造成一片神秘竹林，讓模特兒腳踩著平底鞋履在其中穿梭，無疑是最富有仙氣的畫面。本季以金色光澤點構築細節融入面料紋理與配飾，帶來視覺上的華麗感，從印度傳統服飾Kurta以及旗袍上取得靈感，直至輕質防塵大衣、飄逸外套、低腰褲、失重感半裙疊搭，實穿性背後是不費力的優雅。隨著淺藍色、中性金色調逐漸來到了到紫色以及金色，在透視、印花中呈現女性優雅線條，搭配領口間的粗繩石頭墜飾，體現分量感的完美碰撞。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲MSGM創意總監Massimo Giorgetti渴望打造一場非傳統的浪漫婚禮 。（圖／品牌提供）

MSGM創意總監Massimo Giorgetti本季設計靈感來自1999 年《Dazed》雜誌Milla Jovovich戴著面紗和花冠的照片；還有《Kill Bill追殺比爾》電影中Uma Thurman穿著婚紗的性感樣貌，如此就不難想像本季圍繞清透薄紗走來，多套造型運用透明布料裸露出皮膚，或是裝點蕾絲、亮片呈現出獨特輪廓。另外也有精緻的紮染印在萊卡連身裙和上衣上；交叉和蝴蝶結的性感交錯，或者掛脖雪紡連衣裙。花朵蔓延在鏤空連身裙和黑白府綢襯衫上創造出視覺圖案，如同看完一場瘋狂的婚禮。

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲花瓣、蕾絲、蝴蝶結等婚禮元素被拆解裝點。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭, 時裝周, Giorgio Armani, GA, MSGM

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