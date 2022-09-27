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Kipling限定哆啦A夢系列粉絲必收！　GU遇上《星之卡比》掀回憶殺

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記者王則絲／台北報導

比利時包包品牌Kipling向來喜歡嘗試不同的聯名，今年秋天聯名對象超大咖，找來了日本卡通「哆啦A夢」推出亞洲限定系列，6款包包全繡上可愛的哆啦A夢身影，粉絲們必收藏；日系服飾GU則是宣布將於10月7日推出與經典遊戲《星之卡比》的聯名系列，是不是令人超懷念？必定掀起一波回憶殺。

▲Doraemon X Kipling。（圖／品牌提供）

▲Kipling在台北新光三越A11 B1打造專屬「哆啦A夢主題拍照區」，即日起至11月2日止，打卡領取獨家小禮，還有機會抽中聯名限定精裝禮盒和聯名包款。（圖／品牌提供）

Kipling為了最新的「Doraemon X Kipling」亞洲限定聯名系列，還特別於台北新光三越A11 B1設置主題拍照區，來此打卡便能獲得口罩和其他小禮物，現場擺放本次聯名6大包款，讓大家一一近賞。

▲Doraemon X Kipling。（圖／品牌提供）

▲Doraemon X Kipling。（圖／品牌提供）

▲Doraemon X Kipling。（圖／品牌提供）

▲「Doraemon X Kipling」亞洲限定聯名系列6大包款與細節。（圖／品牌提供）

「Doraemon X Kipling」系列共推出後背包、抽繩水桶包、手提束口包、側背包、手機包以及迷你吊飾包，以百搭素面的黑色尼龍為基底，將哆啦A夢的身影刺繡在角落，且打開包包內裡還有驚喜，滿版的哆啦A夢印花充斥其中，看似低調的外表、背出門完全不彆扭，但其實內在是瘋狂的愛著哆啦A夢！此外，鈴鐺雕刻的金屬鑰匙圈也是個可愛小細節。

▲Doraemon X Kipling 。（圖／記者王則絲攝）

▲「Doraemon X Kipling」實背可愛不彆扭、很百搭。（圖／記者王則絲攝）

可愛的卡通人物或是遊戲角色，總是讓人毫無抵抗力，GU於近日宣布，為一同慶祝經典遊戲《星之卡比》的30週年生日，將推出《星之卡比》聯名男、女、童裝系列，並在10月7日正式發售。

▲GU X 星之卡比。（圖／品牌提供）

▲GU X 《星之卡比》聯名系列即將於10月7日正式發售。（圖／品牌提供）

GU X 《星之卡比》系列服裝的設計與日本知名的主題餐廳「Kirby Café」合作，在女裝衛衣上可以看到實際販售的菜單品項，變成插畫的模樣，令人食指大動，還有珊瑚絨家居服、拖鞋⋯⋯等單品，都不容錯過。

▲GU X 星之卡比。（圖／品牌提供）

▲GU X 星之卡比。（圖／品牌提供）

▲GU X 《星之卡比》聯名系列女裝、家居服。（圖／品牌提供）

男裝部分則是以經典的《星之卡比》遊戲作為靈感，衛衣、帽T上印有各種Ｑ萌表情的卡比，復古感的插圖是不是令人超懷念？

▲GU X 星之卡比。（圖／品牌提供）

▲GU X 星之卡比。（圖／品牌提供）

▲GU X 《星之卡比》聯名系列男裝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Kipling, 哆啦A夢, GU, 星之卡比, 聯名

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