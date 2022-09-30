鍋寶「茶水分離瓶」2個下殺699元　濃淡自己調、隨時喝到現泡茶

文／C編

多喝茶對身體擁有一定的好處，尤其像是綠茶含有豐富的兒茶素，可以幫助身體抗氧化，適當補充有一定的必要，「Her森森」推出「鍋寶TRITAN茶水分離瓶」450ML、二入組，原價2080元、特價699元，茶水分離、不殘留異味，想喝就喝更方便。

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▲鍋寶TRITAN茶水分離瓶450ML 二入組，原價2080元、特價699元，點我購買。



很多人有喝茶習慣，雖然手搖飲、便利商店都方便，但若想要喝到現泡好茶較不易，而且過多的糖份、奶精，對身體無益甚至有害，自己去買好的茶葉回來泡，除了可以解渴，還能提神、補充兒茶素，當然更好。

但要隨時泡茶，對於經常在外的上班族或是業務相當不方便，因此鍋寶推出茶水分離瓶，直接把茶葉放在水瓶裡面，加入熱水或是冷水，就可以輕鬆泡出好喝的茶湯，想要多濃、多淡都可以自由調配，而且茶湯跟茶葉分離，喝起來更順口。

不只是分開設計用起來方便，小細節也是顧到好好，杯底具有防滑軟墊，還有搭配手拉繩，取拿杯子都方便，可以掛在機車前面，隨時想喝就喝，磨砂質感瓶身握起來舒適有型，兼具了實用性與外觀。

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「Her森森」推出「鍋寶TRITAN茶水分離瓶450ML 二入組」，原價2080元、特價699元，相當於一個才350元不到，可以裝茶、裝水，買手搖飲還能因自備杯子折價，方便程度真的是買了就知道，CP值爆表。