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蔡詩芸抱女兒重返澳洲出嫁地　休假兼拍金飾廣告曬美腿

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▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸穿白襯衫式洋裝大露美腿，搭配Just Gold金飾展現自信風采。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星蔡詩芸近期返回從小長大的澳洲，在雪梨休息充電也陪伴家人，走訪2017年底與老公王陽明舉辦婚禮的莊園，透露對一棵大樹「一見鍾情」，當下想著要在樹下結婚也美夢成真，這回帶著女兒Katiya舊地重遊，意義非凡；而重視演藝工作的她，也趁機在澳洲拍攝代言品牌Just Gold鎮金店的秋冬廣告，她穿襯衫式洋裝搭大露美腿搭配金飾入鏡，證明辣媽連放假也不鬆懈，身材依然維持得很好。

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸於澳洲拍攝Just Gold鎮金店秋冬形象大片。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

Just Gold鎮金店秋冬形象大片，選在雪梨帕丁頓以維多利亞風格建築為背景，拍攝漫步在冬陽灑落街道上的蔡詩芸，她佩戴設計時髦的金飾搭配白色服裝，盡顯自信風采；此外，她也抽空到海邊為法國保養品牌朵法（DARPHIN）深海魚子霜拍美照，宣傳在期間指定購買組合的1%銷售額將捐助海洋保育機構。

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝IG）

▲在澳洲雪梨陪伴家人的蔡詩芸，到海邊拍攝朵法深海魚子霜美照。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

而私人時光也沒停下腳步，蔡詩芸重回她口中一切開始的神奇地方，是她第一眼就想在此結婚的大樹，被她視為自然、生命、力量和愛的代表，她表示：「這就是為什麼與Katiya在一起的這一刻，感覺時間本身就停止了幾秒鐘，而這些記憶將永遠烙印在我們心裡。」

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸抱著女兒Katiya，重遊2017年底與老公王陽明結婚之地。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝IG）

▲蔡詩芸透露看到身後這棵樹的時候，已決定是她要結婚的地方。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

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關鍵字：

蔡詩芸, Just Gold, 鎮金店

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