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試・開箱／NARS超持妝唇膏戴口罩也不掉　性感「楓木棕紅」調讓人想全收

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記者李薇／台北報導

好氣色就是要靠唇彩來提升，只要選對顏色，肌膚立刻可以白上3階，輕輕鬆鬆打造出各種完美氣場，但是外出需要戴口罩又擔心妝容蹭到口罩上？以下就推薦3款厲害的唇彩，不僅超持妝，顏色也美到不行，讓妳拿下口罩依舊美到天際。

＃NARS 特霧絲柔持色唇膏，1.5g、售價1100元

▲NARS,BOBBI BROWN,4U2,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／品牌提供）

向來作風大膽又性感的NARS，在今年秋季推出全新的特霧絲柔持色唇膏，跟一般唇膏不同的是，擁有超持久的妝容效果，採用瞬凝霧感科技讓唇妝呈現出細緻的霧面，重點是塗抹到雙唇的時候一點都不會覺得乾燥，滑順好推，卻又可以創造極致顯色的妝效，當然必收！

＃Bobbi Brown 金緻緞光唇膏，3.5g、售價1300元

▲NARS,BOBBI BROWN,4U2,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／品牌提供）

擁有10小時長效持妝效果的全新金緻緞光唇膏，一抹就可以帶出細緻緞光唇彩效果，帶有些微光澤、但是又霧面顯色的妝效，讓人一抹就會愛上，同時搭載頂級三胜肽、茉莉花萃取，可以幫助肌膚保濕潤澤。

＃4U2 粉霧持久唇膏，售價359元

▲NARS,BOBBI BROWN,4U2,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／品牌提供）

來自泰國平價彩妝品牌4U2推出的粉霧持久唇膏，質地有如奶油一般滑順，上到雙唇之後，就會變成清爽的棉花糖質感，輕盈得讓人完全不覺得有彩妝存在，重點是價格也超親民，絕對是彩妝控都會想要多收幾支的單品。

關鍵字：

NARS, BOBBI BROWN, 4U2, 彩妝, 唇膏, 唇彩

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