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3C控注意！營養師曝「護眼食物」有這些」，至少吃2-4個月才有感

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▲▼3C控注意！營養師曝「護眼食物」有這些 。（圖／Pexels）

▲用眼過度可適當補充護眼食物。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

忙了一天，你是不是也滑手機到最後一刻，捨不得睡？現代人3C不離手，有沒有覺得眼睛痠澀霧茫茫，營養師余朱青分享，除了維持好的用眼習慣，日常補充一些能幫助護眼的營養素也有效。

現代人用眼過度，一有空檔就滑手機，營養師余朱青表示，眼睛是靈魂之窗應好好愛護，盯著螢幕久了，一段時間就要休息或是看看遠方，做做眼睛體操，讓眼睛適度休息，不要躺著用手機，也不要熬夜，戶外太陽太大時也要戴太陽眼鏡保護眼睛。

最重要的是別在睡前關了燈後，還在黑暗中看手機 。以免增加黃斑部病變、青光眼、白內障及乾眼症的發生機會，另外吃對東西也能保護眼睛，減緩眼睛的問題。

▲▼3C控注意！營養師曝「護眼食物」有這些 。（圖／Pexels）

#葉黃素

菠菜、花椰菜、甘藍菜都含有葉黃素，余朱青指出葉黃素主要的作用，是保護眼睛的視網膜、水晶體，不受到紫外線的傷害。

▲▼3C控注意！營養師曝「護眼食物」有這些 。（圖／Pexels）

#花青素

花青素有抗氧化功效，還可預防眼睛老化、提升視力。她舉例像是藍莓、黑醋栗、茄子、葡萄、紫色芋頭，裡面都含有花青素。

▲▼3C控注意！營養師曝「護眼食物」有這些 。（圖／Pexels）

#維生素A、維生素C、維生素B1、B2、B6

這些營養素跟眼睛的視神經、視網膜、淚液也有密切的關係，都是眼睛需要的營養。

她也提醒食物中有對眼睛好的營養素，也有對眼睛不好的，像是蛋糕甜點、這類高糖高脂肪的食物，或是一些冰冷的飲食，都會影響眼睛周圍的血管循環。由於葉黃素及玉米黃素無法由身體製造，要從飲食或是營養品取得，至少要2~4個月才會較有明顯效果。

►營養師揭61歲劉德華不老秘密，「養生6秘訣」一次學起來
 

關鍵字：

護眼, 食物, 營養師

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