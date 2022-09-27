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小禎身體緊實靠「乳油保養法」　生吃小黃瓜、黑豆菊花水排水腫

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記者李薇／台北報導　圖／karenhu1984 IG、品牌提供

藝人小禎擁有健康的膚色，搭配纖細體態，看起來十分性感，完全不像是孩子的媽媽，對於肌膚保養她也堅持了好幾年的呵護，即使現在有在定期做日曬，肌膚依舊不會乾燥，反而潤澤又緊實，對此，她也分享自己的保養秘訣。

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

＃定期使用磨砂膏

小禎在身體肌膚的呵護上，一定會一個月使用一次磨砂膏，從頭到腳都要去角質一遍，因為自己有曬燈讓膚色看起來比較健康的習慣，所以一定要做這個步驟，才會讓曬燈後的膚色更均勻、同時也會提升細緻度，她也建議，一定要挑選夠滋潤的去角質霜，避免做完肌膚太過乾燥，會很傷膚質。

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

＃乳液＋身體油護膚

對於肌膚保養，小禎非常重視，她每天一定都會使用乳液加上身體油護膚，即使有在曬燈，肌膚也不會過於乾燥出現乾紋，反而相當絲滑，她也坦言，以前出國唸書的時候沒有保養習慣，就是一瓶化妝水跟洗面乳，後來看到朋友都會化妝打扮，才開始啟蒙，直到現在即使再累，都一定會做完身體保養才去睡覺，還會叫女兒也加入保養的行列。

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

＃持續補擦很重要

喜愛運動的小禎每年冬天都會去滑雪，今年年末也有到日本滑雪的計畫，面對這樣乾燥的氣候，她也說，會用比較滋潤的乳霜加上身體油，混合之後塗抹全身，只要覺得乾就會補擦，每天至少擦2次是基本動作。

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

＃吃得更清淡、到哪都運動

小禎的體態一直都是女性很關注的焦點，在之前狂瘦近40公斤、現在依舊沒有復胖，重點是還接下美食節目主持棒，一天要吃7、8頓，一週兩天，想不胖都很難，但她分享，養成持續運動跟清淡的飲食習慣真的有差，現在因為一週要大吃兩天，所以平時會吃得更清淡，甚至只要出差就會到當地的健身房運動，做肌力、有氧，正常的教練課也是一次最少1小時，甚至到2、3個小時。

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

＃生小黃瓜、黑豆水排水法

小禎也分享，因為主持節目的關係，需要吃一些比較重口味、重油的食物，比起平時吃的日本料理還要油膩很多，所以也變得容易水腫，後來就發現吃「生小黃瓜」可以排水腫，日常也會攜帶一瓶黑豆水＋菊花茶包，隨時隨地排水腫。

【推薦單品】

1.MOROCCANOIL 極萃潤膚油

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

MOROCCANOIL最具知名度的就是髮油系列，細緻又潤澤的堅果油，可以打造出柔順的髮絲，深受很多粉絲喜愛，最近再度推出了身體系列，其中，極萃潤膚油雖然是堅果油的質地，但使用起來卻一點都不會黏膩，卻又有滋潤感，很適合乾肌的女生在秋冬使用。

2.THREE 極致活顏身體精華

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

THREE全新推出的極致活顏身體精華，是採取植物精華油搭配精華水的組合，非常適合害怕厚重的族群，只要輕輕搖一搖，就可以輕鬆塗抹在身上，重點是質地非常輕盈、完全沒有存在感，重點是植萃的香氣非常好聞，擁有療癒的氣味，能放鬆身心。

3.伊麗莎白雅頓 白茶淡香精舒體霜

▲身體乳液。（圖／karenhu1984 IG、品牌提供）

雅頓推出全新的白茶淡香精舒體霜，是以經典的白茶淡香精為靈感，推出的身體保養系列，一抹就可以立刻吸收進肌膚的質地，清爽好推抹，重點是方形的包裝加上金色的蓋子，看起來典雅又精緻，放在化妝桌上也絕美，當然必備。

關鍵字：

小禎, 保養, 摩洛哥優油, 身體乳, 水腫, 健身, MOROCCANOIL, THREE, 伊麗莎白雅頓

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