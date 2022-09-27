情緒不好容易老！牛爾曝「2大紓壓法」，懂得轉移注意力很重要

▲心情不好別鑽牛角尖，去戶外走一走轉移心情。（圖／翻攝自小紅書/牛爾，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要維持年輕感，除了勤做保養以外，情緒也很重要。現代人生活壓力大，每天行程緊湊又不知道怎麼紓壓，美容教父牛爾就在《小紅書》分享，若你總穩不住情緒，容易生氣鬱悶容易老，他分享私藏的兩大快速解壓法，趕快學起來。

#快走或是跑步

想要健康的紓壓，運動絕對是好方法，牛爾分享他的第一個解壓方式就是快走或跑步，只要換上慢跑鞋就能開始。他提到跑步流汗能促進身體新陳代謝，也能刺激腦內啡分泌，同時消耗體內過多的皮質醇。

他提到跑步快走會持續30-60分鐘，距離至少8公里，假日會增加到10公里左右。

#在家大掃除

紓壓另一個好方法就是整理家裡，他建議在家設定一個區域，像是清理浴室或是清理衣櫃等等，範圍不需要大，但是完成過後會讓人很有成就感。

有時候會在整理中找到遺忘很久的東西，或是丟掉許多不用的東西後，騰出更多空間，就像內心積存的壓力也得到釋放。

他分享應付負面情緒很重要，像是累積在心中的抱怨、鬱悶和難過，都有可能影響神經系統，情緒波動大更容易刺激身體，長時間下來會導致內分泌功能紊亂、加快衰老速度，建議每天保持情緒穩定，擁有良好的心態，年輕狀態就會更持久。

所謂的解決負面情緒，並不是把氣出在他人身上，而是試著把情緒內化，轉移注意力讓自己不沉浸在憤怒中，轉移情緒之後，生氣的情緒就能被化解，更能理性看待問題。

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