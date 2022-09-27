fb ig video ETtoday search mobile

情緒不好容易老！牛爾曝「2大紓壓法」，懂得轉移注意力很重要

>

▲▼情緒不好容易老！牛爾曝「2大紓壓法」 。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

▲心情不好別鑽牛角尖，去戶外走一走轉移心情。（圖／翻攝自小紅書/牛爾，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要維持年輕感，除了勤做保養以外，情緒也很重要。現代人生活壓力大，每天行程緊湊又不知道怎麼紓壓，美容教父牛爾就在《小紅書》分享，若你總穩不住情緒，容易生氣鬱悶容易老，他分享私藏的兩大快速解壓法，趕快學起來。

#快走或是跑步

想要健康的紓壓，運動絕對是好方法，牛爾分享他的第一個解壓方式就是快走或跑步，只要換上慢跑鞋就能開始。他提到跑步流汗能促進身體新陳代謝，也能刺激腦內啡分泌，同時消耗體內過多的皮質醇。
他提到跑步快走會持續30-60分鐘，距離至少8公里，假日會增加到10公里左右。

#在家大掃除

紓壓另一個好方法就是整理家裡，他建議在家設定一個區域，像是清理浴室或是清理衣櫃等等，範圍不需要大，但是完成過後會讓人很有成就感。
有時候會在整理中找到遺忘很久的東西，或是丟掉許多不用的東西後，騰出更多空間，就像內心積存的壓力也得到釋放。

▲▼情緒不好容易老！牛爾曝「2大紓壓法」 。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

他分享應付負面情緒很重要，像是累積在心中的抱怨、鬱悶和難過，都有可能影響神經系統，情緒波動大更容易刺激身體，長時間下來會導致內分泌功能紊亂、加快衰老速度，建議每天保持情緒穩定，擁有良好的心態，年輕狀態就會更持久。

所謂的解決負面情緒，並不是把氣出在他人身上，而是試著把情緒內化，轉移注意力讓自己不沉浸在憤怒中，轉移情緒之後，生氣的情緒就能被化解，更能理性看待問題。

少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

關鍵字：

牛爾, 紓壓, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空

星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

日網超準心測「如何度過空閒時間」　看出金錢觀，你是潛在有錢人嗎 申敏兒一襲暗夜裙披上「整片銀河系」　根本神界仙女美到窒息！ 營養師揭61歲劉德華不老秘密，「養生6秘訣」一次學起來 「人間香奈兒」Jennie不甩泡澡照外洩　把長裙「喀擦」露美腿 日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣 迪麗熱巴完美消化災難螢光旗袍！轉身露唯美「蝴蝶骨」網讚：尤物 舒淇極致深V洩「名品身材」　高級性感粉絲讚：美回千禧曼波

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面