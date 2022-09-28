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梁瀚名人生第一套西裝來自嘉裕　曝曾因「這樣穿」被姐姐搭訕

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記者王則絲／台北報導

嘉裕西服（Carnival）27日舉辦秋冬發表會，邀請到以戲劇《女兵日記》闖出名號的演員梁瀚名現身出席，率先穿上嘉裕本季的全新正裝，帥氣挺拔登場。梁瀚名在訪問中透露自己的第一套西裝便是來自嘉裕，還加碼分享了自己曾在花市工作，讓店面變得很有人氣，更因為「沒穿上衣」而被姐姐搭訕。

▲嘉裕秋冬發表會 梁瀚名 。（圖／品牌提供）

▲梁瀚名出席嘉裕西服秋冬發表會。（圖／品牌提供）

梁瀚名活動上選穿嘉裕今年秋冬的尊爵士紳系列西裝亮相，英倫風格的設計感，令人聯想到60年代的諜報片，灰白交織的面料像是套上了層復古濾鏡，很有典雅氣質，他內搭淺灰色的Cashmere針織衫來增加層次，更顯端莊紳士；不過梁瀚名表示，個人特別喜歡戶外運動，所以最注重的還是舒適感，比起正裝，更喜歡的是嘉裕本季的休閒時光系列，細膩內斂的麻花上衣，簡單搭配一件丹寧褲，休閒又不失禮貌。

▲嘉裕秋冬發表會 梁瀚名 。（圖／品牌提供）

▲梁瀚名演繹嘉裕西服秋冬尊爵士紳系列西裝。（圖／品牌提供）

梁瀚名透露，自己在大學畢業後的第一套西服就是來自嘉裕，是為了要穿去面試才挑選，藉此他還加碼分享了有趣的面試經驗，他回憶道，出道前他曾到建國花市找工作，面試方法就是直接幫忙老闆擺攤、收攤，而手腳俐落的他自然也就錄取了，然而這份工作不需要穿到西裝，他笑說：「因為太熱，所以我都脫上衣。」意外讓店裡生意變得非常好，甚至遇過姐姐搭訕他，主動遞上寫了MSN的紙條。

▲嘉裕秋冬發表會 梁瀚名 。（圖／品牌提供）

▲嘉裕秋冬休閒時光系列。（圖／品牌提供）

話題回到西裝，梁瀚名表示自己其實除非工作需要，不然幾乎不會穿正裝，衣櫃裡大約只有6、7套西裝左右，而且他特別偏好暗色系，問及原因，他真摯地回答：「我是一個吃東西很容易甩到衣服上的人。」讓人忍不住噗嗤一笑。

關鍵字：

嘉裕, 嘉裕西服, Carnival, 梁瀚名

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