14歲滑板天才少女奧運奪牌不夠　擒名錶代言當時尚圈寵兒

▲14歲的滑板與衝浪天才少女斯凱布朗成為TAG Heuer最新品牌大使。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

2020東京奧運代表英國參加滑板項目比賽的英、日混血選手斯凱布朗（Sky Brown），當時以13歲年齡參賽創下夏季奧運史上最年輕選手紀錄，她一舉奪下銅牌受到矚目，今年7月更在全球最大的滑板競賽世界極限運動大賽贏得女子滑板公園賽金牌，不僅成績傲人，她的甜美笑容也征服粉絲的心，於IG有超過138萬人追蹤，吸引瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）上門，簽下這位滑板與衝浪天才少女擔任品牌大使。

▲2020東京夏季奧運上，當時13歲的斯凱布朗成為夏季奧運史上最年輕的參賽選手，並滑板項目奪得銅牌。





▲斯凱布朗佩戴TAG Heuer新款Formula 1計時腕錶展現好身手。

斯凱布朗的父親是英國滑板選手，母親是日本人，她自幼隨著爸爸玩滑板，11歲時在洛杉磯訓練時不慎摔傷失去意識，在鬼門關前走一遭，康復後她勤加練習，如願拿下東京奧運門票，更放眼2024年巴黎奧運滑板與衝浪項目，目前是第一位成功完成「外轉540度」技巧的女性。TAG Heuer相中她的高人氣，由她詮釋活潑的Formula 1系列綠、黃、紅3款亮色賽車錶再適合也不過，她透露過去一年戴著42 毫米TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶，已成為品牌擁護者。

▲TAG Heuer Formula 1 列推出綠、黃、紅三色錶款，呼應賽道的競速色彩。

斯凱布朗不僅成為TAG Heuer大使，她也獲運動大廠NIKE青睞，無論是公開亮相或私服總是NIKE新裝上身；而面對練習或比賽時的艷陽，她也有義大利眼鏡集團Safilo Group支持，經常戴著Tommy Hilfiger墨鏡，備受時尚圈寵愛。

▲斯凱布朗與Safilo Group眼鏡集團合作密切，經常戴著Tommy Hilfiger墨鏡。（圖／翻攝skybrown IG）



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