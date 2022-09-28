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Jo Malone的名廚系列蠟燭竟有米飯香、LUSH的「狂野之王」超可愛

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記者曾怡嘉／綜合報導

想要放鬆心情時，點上蠟燭增添氣氛，舒服香氣讓整個人都療癒起來，現代人越來越追求儀式感，點上蠟燭也可以是每天日常，盤點最新香氛蠟燭，每一款都好特別！

▲▼Jo Malone的蠟燭竟有「米飯香」 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 名廚系列 紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭，200g，3,300元。

Jo Malone London 首次跨界與米其林星級廚師 Jean-François Piège 合作推出全新名廚系列居家香氛蠟燭 - 紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭，將香氛世界與頂級烹飪藝術完美結合，完全吸引粉絲目光。

全新的名廚系列 - 紫羅蘭葉與佛手柑香氛工藝蠟燭融合了三種完美調配的香氣：佛手柑、紫羅蘭葉和亞洲著名的食材米飯。精緻美食和香氣激盪出獨特的居家香氛，整體香氣雅緻而迷人。

▲▼Jo Malone的蠟燭竟有「米飯香」 。（圖／品牌提供）

▲ilapothecary 藍鬱晚香精油蠟燭，300g，2,580元。

以天然⼤⾖蠟為基底，不含⽯蠟和⼈⼯⾹精的藍鬱晚⾹精油蠟燭，添加純天然強效精油配⽅，可持續長效淨化環境氛圍，創造寧靜⽽愉快的空間，正能量隨時補給。

▲▼Jo Malone的蠟燭竟有「米飯香」 。（圖／品牌提供）

▲LUSH 狂野之王香氛蠟燭，700元。

狂野之王是 Lush 經典的節日角色，今年首度推出香氛蠟燭，以廣藿香，黑胡椒精油的打造辛甜草本香氣，燭基底以葡萄籽蠟、椰子油、椰子蠟和蓖麻蠟製成，絕不含棕櫚、石蠟、大豆，或任何基因改造成分。

▲▼秋季療癒暖香。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 聖日爾曼大道34號香氛蠟燭，300g，3,000元、600g，5,900元。

獨家木質香、花香、辛香與草本香的聖日爾曼大道34號，象徵著自由創意與兼容並蓄，更是品牌原創精神的展現。今年推出34號系列香氛蠟燭，其中300g蠟燭採用乳白透明質感的雪白燭杯，搭配同色調橢圓標誌，600g蠟燭採用白色雕刻素坯陶瓷燭杯，三根燭芯的設計，確保香氣能均勻擴散。

關鍵字：

香氛蠟燭, 香氣

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