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子瑜學院風造型「露腿」超甜美　祭出美背攻勢電翻粉絲

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜在海內、外的人氣都相當高，雖然是團內老么，但卻是團員們之間身高最高的，擁有172公分的高挑身形，這也讓她成為穿什麼都好看的衣架子，近日子瑜接拍韓國服飾品牌ZOOC最新秋冬畫報，演繹數套學院風格造型，學生短裙下露出招牌長腿，更加碼祭出美背攻勢電翻螢幕前的粉絲。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜釋出最新代言廣告畫報。（圖／翻攝自IG@zooc_official，以下同）

TWICE於日前推出迷你專輯《BETWEEN 1&2》，進入忙碌的打歌期，告一段落後，某些成員們趁著空檔跑時裝周活動，像是Sana出席PRADA於米蘭的春夏大秀、彩瑛則是坐在FERRAGAMO大秀的頭排觀眾席，與此同時子瑜也沒閒著，釋出了替代言品牌ZOOC拍攝的秋冬形象畫報。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜的學院風造型。

近期髮色多變的子瑜，這回以乾淨的淺金髮色出鏡，盤起優雅、氣質的低包頭來演繹新裝，只見她駕馭起數套學院風格的套裝，包括灰綠格紋的英倫風造型、氣質小姐姐氛圍的純白毛呢套裝，都順勢秀出她招牌的長腿。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲優雅的氣質淑女風也輕鬆駕馭。

換個路線，子瑜也輕鬆撐起高雅的淑女裝扮，穿著唯美洋裝，甜美氣息擋不住，而另一套千鳥格紋大衣裡頭則暗藏小心機，脫掉外套後，子瑜內搭的一件皮革短洋裝，是背後深U挖空的設計，祭出美背攻勢讓粉絲們都被電暈了。

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自IG）

▲子瑜祭出美背＋回眸電翻粉絲了。

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關鍵字：

周子瑜, 子瑜, TWICE, ZOOC

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