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凱特王妃紅大衣回歸　致敬黛安娜王妃首訪威爾斯造型

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▲▼ 威爾斯王妃凱特 。（圖／路透社）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃造訪威爾斯，凱特身穿約18,000元L.K.Bennett紅色大衣搭配台灣設計師品牌Grace Han包。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩後，查理三世（Charles III）登基即位為英國國王，威廉王子也被授封王儲王儲頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales）與康瓦爾公爵（Duke of Cornwall），妻子凱特也從王子妃成為新一代威爾斯王妃。夫妻倆繼承新封號後，昨首度造訪威爾斯，王室粉絲發現凱特在服裝選擇上極為用心，她特別選穿紅色大衣，因為她已故婆婆黛安娜王妃1981年婚後第一次造訪此地，即以紅色外套搭百褶裙的造型亮相。

▲▼ 威爾斯王妃凱特 。（圖／路透社）

▲凱特王妃作風親民，與長輩一起自拍。（圖／路透社）

凱特成為新一代「威爾斯王妃」後，向婆婆黛安娜王妃致敬之意不言可喻，她穿上要價約18,000元的LK Bennett紅色外套，不僅呼應威爾斯紅色旗幟顏色，也讓人憶起黛安娜王妃新婚後首次造訪的紅裝造型，且此件大衣名為「Spencer」，恰好是黛安娜王妃娘家的姓氏，整件大衣由回收羊毛製成，則印證她對綠色時尚的重視。

▲▼ 威爾斯王妃凱特 。（圖／路透社）

▲凱特王妃開心接受小朋友獻花。（圖／路透社）

威爾斯親王威廉夫婦昨在威爾斯受到熱烈歡迎，他們親切走向群眾握手寒暄，凱特王妃還與長者玩自拍，而遇到小朋友獻花，她更母愛爆棚，手腕上掛著倫敦創立的台灣設計師品牌Grace Han招牌Love Letter包，笑容滿面蹲下接受小朋友的花束，場面溫馨。

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關鍵字：

威爾斯親王威廉, 凱特王妃, 黛安娜王妃

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