22歲吳磊超狂升格ZEGNA代言人！　搶穿秋冬高級感羊絨帥照曝光

▲吳磊摘下義大利奢侈品牌傑尼亞（ZEGNA）代言人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

22歲大陸男星吳磊近期憑藉古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》奠定一線男神地位，更受到義大利奢侈品牌傑尼亞（ZEGNA）青睞，最新宣佈吳磊成為品牌代言人，並公開了他所演繹的全新「Oasi Cashmere系列」形象照，只見吳磊穿著翻領襯衫、針織衫等單品，男友力爆棚。

吳磊身兼寶格麗BVLGARI 代言人、LOEWE 全球形象大使身份，早已是時尚界公認寵兒，他最近更摘下ZEGNA品牌代言人頭銜，代表為百年品牌注入新血，並以旗下全新Oasi Cashmere系列單品出鏡拍攝，一口氣放送多張帥照吸睛。

▲以綠洲為靈感呼應品牌永續宗旨，吳磊演繹全新Oasi Cashmere系列單品 。（圖／品牌提供）

此次形象照以綠洲為靈感呼應品牌永續宗旨，吳磊一共演繹了4套造型，分別有白色、大地色系翻領襯衫，疊搭入秋冬時節實穿的圓領針織衫單品，最後腳踩品牌標誌性的Triple Stitch™運動鞋，注入流暢輪廓及自然的色彩為，為大家示範完美的男友穿搭。

▲吳磊示範秋冬實穿搭配， Oasi Cashmere系列圓領針織。（圖／品牌提供）