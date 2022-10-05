PORTER INTERNATIONAL黑魂系列帥炸！Kiwi ＆ Jun揹上NEW HEAT JET BLACK演繹最潮情侶包

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時尚潮模情侶Kiwi李函與邱文駿Jun的穿搭風格總是昂首走在前端，率領大家看見潮流趨勢，近日兩人擔綱示範PORTER INTERNATIONAL最新NEW HEAT JET BLACK 系列，用一身皮衣勁裝來演繹黑魂設計的新造型包款，中性風格不論男、女生背起來都能一秒變帥，情侶一起背上帥度更加乘。

▲PORTER INTERNATIONAL全新「NEW HEAT JET BLACK」系列前衛未來感形象大片。（圖／品牌提供）



PORTER INTERNATIONAL在本季將熱銷的「NEW HEAT」系列改頭換面，誕生全新「NEW HEAT JET BLACK」系列，以流露霸氣的全黑新裝覆蓋每個細節，從袋身、內裡到五金配件、不注色烤漆的全黑Logo、拉鍊，貫徹俐落的高級質感，將「重塑經典」變得更潮；本季形象風格不同以往，透過光影打造流動感、凸顯純粹本質，同時呼應此系列的重點配件：「MAGLITE®手電筒」，為美國警方指定使用的專業手電筒品牌。

▲（左）Jun（右）Kiwi穿上皮衣勁裝演繹NEW HEAT JET BLACK系列。（圖／品牌提供）



Kiwi跟Jun自帶前衛個性的氣質，與NEW HEAT JET BLACK系列不謀而合，Kiwi身上的「橢圓斜肩包」以圓弧邊角增添一些俏皮感，與Jun肩背的「雙層斜肩包」，皆為此次主打款，承襲自經典袋型，化作全黑色系後瞬間變成酷帥風格，多夾層的收納設計提升實用機能，材質也是如同PORTER一直以來一貫的耐用，簡潔俐落、中性的外型不拘泥於男女駕馭，背上後自信與大膽的態度立刻顯露，從Kiwi跟Jun兩人的演繹便能完整體現。

▲Kiwi示範「兩用織帶斜肩包」、Jun身上的則是「機能方形後背包」。（圖／品牌提供）



另外，Kiwi還示範了另一款長型的「兩用織帶斜肩包」，小巧外型易於搭配；Jun則是背起「機能方形後背包」，大尺寸空間能裝入筆記型電腦，不論是日常上班族通勤時，或是旅行時都很適用。

現代人穿梭於繁忙城市間，除了對於實用性能講究之外，也需要隨心搭配便能融入各種場合的單品，PORTER INTERNATIONAL本季正是想傳遞簡潔、時尚及都會結合的概念，而NEW HEAT JET BLACK系列的黑魂態度，更是能帶出個性與潮流品味的神器。

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