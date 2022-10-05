卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀

▲卡地亞Destinée戒指由環圈美鑽簇擁著主鑽，閃耀迷人光芒。（圖／卡地亞提供，以下同）



時尚中心／台北報導

人生中的珍貴時刻、犒賞自己的歡慶時光，享用一頓星級大餐、規劃一趟奢華旅行得到片刻快樂與美好回憶，但如何留下永恆的印記？卡地亞（Cartier）Destinée系列、1895系列戒指與項鍊，鑲嵌品牌超越GIA美國寶石學院制定的4C標準、達到第5C「Charisma」展現超凡魅力的美鑽，分秒閃爍著動人光芒，完美見證並慶祝人生的精采時刻。

▲佩戴Destinée鑽石耳環盡顯清新優雅氣質。

Destinée美鑽流光溢彩

卡地亞Destinée鑽石戒指、耳環與項鍊，均由美鑽環繞成圈烘托主鑽。每一刻面折射出中央主鑽的熠熠火彩，讓整體設計極盡閃耀，更加凸顯鑽石奪目光芒。鑲飾戒環的鑽石完美契合戒環弧度，不僅單戴吸睛，亦可疊搭品牌鑽石線戒創造華麗的視覺效果。

▲Destinée鑽戒與鑽石線戒疊搭也相當迷人。





▲Destinée鑽石項鍊為百搭的經典設計。

1895系列鑽石非凡經典

問世超過百年的1895系列鑽戒是卡地亞經典代表作，以四枚鑲爪固定一顆璀璨鑽石，每枚鑲座皆精細設計以全面顯露品牌精選的主鑽特色，並為鑲爪等貴金屬內外進行鏡面拋光，以增強光線折射效果，讓主鑽展現極致耀眼光彩。

▲卡地亞採四爪鑲嵌的1895 Classic戒指盡顯鑽石璀璨光芒。





▲1895 Classic鑽戒中央主石鑲嵌位置經悉心考量，佩戴起來更舒適。

1985系列鑽戒整體線條俐落，體現品牌對簡約純粹的不懈追求，呈現精緻的圓弧造型且悉心設計主鑽鑲嵌位置，大幅提升佩戴的舒適性。為自己選一款命定鑽戒，卡地亞1985系列提供經典的圓鑽外，也推出橢圓形切割鑽石款式供選擇。

▲1895系列包鑲式橢圓形切割鑽戒。

彩色寶石彰顯獨特個性

歡慶人生非凡時光，當下心情是什麼顏色呢？除了閃閃發亮的美鑽同慶，心儀的彩色寶石也能長久相伴，將當下的喜悅永恆留存，特別是每顆彩寶的獨特紋路與內含物皆是其獨特的識別標記，最能彰顯個人魅力與獨特個性，例如紅寶石代表熱情、藍寶石象徵忠誠、祖母綠詮釋古典的復興，卡地亞經典的Destinée與1895系列均有彩色寶石戒指或項鍊設計，為整體造型增色。

▲模特兒佩戴1895系列祖母綠戒指。

▲卡地亞1895彩色寶石系列紅寶石鑽戒（左）、藍寶石Destinée枕形切割鑽戒。





▲Destinée枕形切割藍寶石項鍊。



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