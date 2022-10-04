巴黎時裝周／Vaquera用醬油染色、Off-White克萊因藍置身生化之海

實習記者蔡孟廷／綜合報導

巴黎時裝周即將走到尾聲，YSL、Dior等經典品牌陸續落幕，其他小眾新興品牌與設計師也將是本次看點，千萬不能略過，這次分別帶來2022 LVMH Prize進入準決賽選手之一的新星Weinsanto、來自紐約街頭少女品牌Vaquera、從日本走向國際的Sacai，最為環保的時尚品牌Stella McCartney，以及失去了Virgil Abloh後重生的Off-White，為巴黎時裝周帶來一股全新的氣息。

Weinsanto

今年28歲的創意總監Victor Weinsanto是2022的LVMH決賽選手之一，本季的主題「共同的愛」延續他一直以來的瘋狂與幻想，他邀請有「新生代聖羅蘭」之稱，Rochas現任創意總監Charles de Vilmorin走上伸展台，並將他的插畫作為靈感進行設計。

▲超浮誇的暗黑設計是Weinsanto的拿手好戲，這次更是邀請到Rochas創意總監為他的設計走秀。（圖／翻攝自IG@Weinsanto）

在外媒採訪中提到：「想像一下，90年代的設計師們，聚在一起文人相輕、相互批評，我想那樣的時代已經過了，我只想享受跟朋友、家人團聚，我們要的是逃避現實。」

▲將高級的府綢與緞面絲綢和丹寧布進行結合，創造出充滿衝突感的小禮服。（圖／翻攝自IG@Weinsanto）

除了他的朋友之外，他也不忘回顧過往的創意，例如超大件寡婦洋裝、利用細膩、昂貴綢緞布料與作舊、抽絲牛仔布料拼接所產生的衝突感運用在設計之上，也是他擅長的設計手法。

Vaquera

在2023春夏的設計中能看到Vaquera越來越多的融合商業元素，這些衣服不再僅限於伸展台或是流於概念，而是真的能夠穿上身，創意總監在外媒採訪時提到，雖然商業化是一條必然會走上的路，但她們仍然想在設計時保有自己。

▲星條旗洋裝是Vaquera的一大特色，這次更將丹寧布結合古典婚紗，讓人感受Vaquera獨有的叛逆氣息。（圖／翻攝自IG@doverstreetmarketparis）

因此雖然在巴黎辦秀，依舊能可以看見象徵美國的星條旗與丹寧布，而且不得不提到的是，那些丹寧布上獨特的酸洗染色，並非傳統的酸洗，而是利用醬油，也因為Vaquera來自紐約，所以經常能看見品牌對於青少年次文化的著迷和喜愛。

▲秀上的丹寧布皆非傳統意義上的酸洗，而是利用醬油進行染色。（圖／翻攝自IG@doverstreetmarketparis）

她們的設計中能夠經常看到新與舊、光滑與粗糙、堅硬與柔軟的二元對立，以及對於自己文化的驕傲。將這些相互牴觸的元素進行融合，有一些綢緞與蕾絲所帶來的調皮、少女，有一些皮革、單寧布所帶來的不安、反叛，所再造出的只屬於Vaquera的風格。

Sacai

阿部千登勢在本季將皺摺搬上伸展台，在外媒的採訪中提到，她將皺摺訂為本季的主題，並且希望利用皺摺創造一種自由、積極與快樂的態度，讓人不禁想到先前過世的三宅一生。

▲利用摺皺創造出的自由與積極的設計，與三宅一生異曲同工。（圖／翻攝自IG@fashionpage.cz）

雖然表現摺皺的手法完全不同，但能夠看到兩者對於摺皺嫻熟的運用與技巧，出身打版師的阿部千登勢對於衣服輪廓的極致追求可見一斑，本季仍然能見到MA-1飛行外套、西裝等陽剛元素出現，但她將女性柔美與摺皺的輕盈淡化男裝的硬朗氣質，將其轉化成無懼的女性形象。

▲利用女性元素淡化MA1的陽剛氣質，降低服裝的性別二元性，讓人人都能輕鬆上身。（圖／翻攝自IG@fashionpage.cz）

同時也將上衣的袖子進行延伸，在袖口出現大量的堆積，這也是Sacai標誌性的設計之一，本季更是將顏色精簡化，大量低彩度的設計，可以全神貫注於服裝本身的設計，而偶有出現的濃豔色彩則讓人印象深刻。

Stella McCartney

英國設計師Stella McCartney將本次秀場的舞臺搬到巴黎的龐畢度藝術中心，同時也是她第一次將秀場設置於室外，因此也增加了很多的不確定性，但仍然無法掩蓋Stella McCartney對於自己這次設計的期待與驕傲。

▲本次的設計與奈良美智聯名，同時她也回顧2000年時在Chloe的設計作為靈感。（圖／翻攝自IG@Stella McCartney）

根據外媒的報導，這次是她最為環保的一次設計，本次的設計有超過87%以上的原料是可持續性的材質，這不只是服裝史的一場大躍進，更是能夠證明時尚可以在環保，不傷害動物的前題下，保有質感與設計。

▲時尚超模姊妹（左）Gigi Hadid與Bella Hadid分別穿上極具Y2K精神的丹寧套裝和水鑽低腰褲讓人印象深刻。（圖／翻攝自IG@Stella McCartney）

各式環保材質本就是Stella的拿手好戲，這次她從女兒身上得到靈感，回顧自己過往的設計，並將時下最流行的Y2K元素融入設計當中，同時也和藝術家奈良美智合作。與藝術家聯名，這在時尚界早已不是什麼新鮮事，然而她利用奈良美智的核心思想「改變歷史」結合品牌對於環保的追求，成為改革時尚的第一人。

Off-White

2021年是時尚圈悲傷的一年，Off-White創始人Virgil Abloh罹癌辭世肯定是最遺憾的事之一，這季由新任創意總監Ibrahim Kamara操刀，但主題仍然與Vigil有關，受外媒採訪時，他表示沒人能夠取代Virgil在Off-White的角色。

▲Off-White創始人Virgil Abloh的辭世並沒有讓這個品牌蒙灰，反而是和往常一樣充滿生命力。（圖／翻攝自IG@Off-White）

他替Virgil完成早已在進行中的設計，並且表示沒有人像他一樣能夠如此提前的去進行發想，本季的主題與人體和海洋息息相關，可以在許多套造型中看到人體的肌肉紋理，同時也能看見Off-White品牌基因中的數位與機能感，出現彷彿人體與無機物之間結合，讓人不忘Off-White品牌核心對於舒適與活動的追求。

▲克萊因藍猶如大海，而模特兒們身上的設計似電路板又似肌理，讓人彷彿置身在生化之海。（圖／翻攝自IG@Off-White）

滿滿的克萊因藍更是讓人印象深刻，克萊茵藍是由新現實主義藝術家Yves Klein在畫作中大量使用因此而得名，模特兒猶如化身潛水員，在克萊茵藍的汪洋中悠遊，探索Off-White未來的可能性。

►巴黎時裝周／Zendaya全透膚火辣看秀！VALENTINO用「密密麻麻V」洗版社群

►巴黎時裝周／凱莉包長出羽毛太夢幻！「山系」愛馬仕用機能服解放性感

►巴黎時裝周／三宅一生逝世後首個大秀 用服裝打造「最軟的雕塑品」

►巴黎時裝周／朝裸身超模貝拉噴白液體 神奇固化10分鐘變出洋裝