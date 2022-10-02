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秋冬必敗「長大衣」ZARA、UNIQLO都在推　Max Mara平替萬元初擁有

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▲「長大衣」絕對是冬必買單品。（圖／翻攝至小紅書＠喬西西比、sarriette_et_ciboulette_IG）

▲「長大衣」絕對是秋冬必買單品。（圖／翻攝至小紅書＠喬西西比、IG@sarriette_et_ciboulette）

實習記者黃麗頻／綜合報導

說到秋冬必買清單，「長大衣」絕對是購物車不能刪除的單品之一，除了穿起來超有型外，還能為穿搭增添層次感。天氣漸漸轉涼，各大品牌陸續推出秋冬新裝，從近期回歸的UNIQLO U系列到快時尚品牌ZARA，無一不錯過「長大衣」的風潮，而近期才在台灣開幕首間的H&M旗下高端副牌COS，更被稱為「Max Mara平替」！

▲uniqlo u系列、MiTCH秋冬。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U可攜式長大衣，共有3色，NT$3,990。（圖／品牌提供）

UNIQLO U 可攜式長大衣

作為UNIQLO銷售王的「U系列」，在近期回歸的秋冬系列中，以「匠心獨具的完美基本款」為發想，打造出極簡、實穿的必備單品。本季推出的「可攜式長大衣」，採用耐久防撥水機能的尼龍材質製成，版型寬鬆卻不失挺度，中性的設計，無論男生、女生穿都很好看，不僅如此，整件大衣能輕巧收納成小袋子，攜帶出門超方便！

▲▼cos,zara。（圖／翻攝至官網）

▲ZARA羊毛混紡雙排扣大衣，NT$3,990。（圖／翻攝自小紅書＠大雨）

ZARA 羊毛混紡雙排扣大衣

每年都固定推出的羊毛大衣，不僅是該品牌的經典單品，更是不少ZRAR粉的必敗清單，直筒的簡約設計搭配微微的墊肩，整體顯高、顯瘦超有型；而此次的羊毛大衣採用50%的再生羊毛混紡製成，減少了對原始材料的消耗，進而讓熱愛時尚的大眾，在寒冷的天氣裡，不僅有溫柔的大衣能穿，還能環保愛地球。

▲▼cos,zara。（圖／翻攝至官網）

▲COS OVERSIZED DOUBLE-BREASTED WOOL COAT，350美元（約台幣NT$11,136）。（圖／翻攝自COS官網）

COS OVERSIZED DOUBLE-BREASTED WOOL COAT

近期才進軍台灣的H&M旗下高端副牌COS，日前攜2022秋冬系列首次在紐約時裝周登場，一向以極簡作為品牌設計核心，此次推出的羊毛翻領大衣，僅以休閒的繭形輪廓，搭配寬大翻駁領設計，並採用76%的羊毛混紡製成，保暖度不容質疑，更被譽為「Max Mara平替」，價格萬元初就能入手，即便沒有羊絨成分，較Max Mara的大衣硬挺些，不過依舊是時髦有型，讓人不買都不行！

關鍵字：

ZARA, UNIQLO, COS, MaxMara, 秋冬必敗, 大衣

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