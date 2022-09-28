fb ig video ETtoday search mobile

小S穿UNIQLO舒服到老公也脫不下來　放話為了「利菁」一定拿金鐘獎

>

記者王則絲／台北報導

藝人小S（徐熙娣）今（28日）以UNIQLO全新品牌大使身份出席UNIQLO在台12週年記者會，同時釋出了與小女兒許老三一起合拍的新廣告，其中她示範一款針織外套，舒服到讓她驚嘆：「不想脫下來，要不是因為要跟我老公⋯⋯」笑翻現場，訪問中提到利菁即將復出主持界，明年金鐘就會多一個強勁競爭對手，對此小S放話：「為了你（利菁），我一定要拿到金鐘獎！」

▲小S擔任UNIQLO品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲小S出席UNIQLO台灣12週年生日慶活動。（圖／品牌提供）

今年44歲的小S狀態保持得十分姣好，與三個女兒們的互動生活是媒體們關注的焦點，其中小女兒許老三一點不輸給姐姐們，在與媽媽小S一起接下益生箘代言後，兩人又一同合拍了UNIQLO最新廣告，一如繼往的笑料百出。

小S今出席記者會穿著UNIQLO格紋寬版襯衫式外套，搭配修身牛仔褲亮麗現身，對於成為UNIQLO品牌大使她開心表示，「UNIQLO真的離不開我的人生，我們全家人愛到不行。」她提到老公許雅鈞衣櫃裡有一整疊的AIRism黑色T恤，且與老公來UNIQLO一逛竟要逛個5小時，「每一件都要試穿我要被他煩死。」

▲小S擔任UNIQLO品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲小S擔任UNIQLO品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲小S喜歡的西裝外套以及柔滑舒膚針織外套。（圖／品牌提供）

廣告中小S示範了另一款舒膚針織短版外套，親膚柔滑的細緻材質讓她讚不絕口：「舒服到不想脫下來，要不是因為要跟我老公⋯⋯」一旁主持人秒懂，笑道：「老公回家看到這件就知道今天沒局。」表示衣服舒服到連老公都脫不下來，瞬間笑翻現場。

小S主持節目《熙娣想聊》，日前宣布雙料入圍金鐘獎綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎，同時，知名資深主持人利菁日前宣布11月會有新的電視綜藝節目，還暗示小S想得獎的話要把握今年，因為明年就會多了利菁這個強勁的競爭對手，對此小S放話：「為了你（利菁），我一定要拿到金鐘獎！」還不忘幽默表示要穿UNIQLO去走金鐘紅毯，「我這樣穿去金鐘獎可能會得第一美。」

▲小S擔任UNIQLO品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲小Ｓ。（圖／記者王則絲攝）

▲小S與UNIQLO台灣CEO黑瀨友和一起慶祝12週年，小S十分大膽的直接將蛋糕奶油抹在CEO臉上。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

UNIQLO來台深耕第12年，於9／30～10／13舉辦生日慶活動，百搭男、女、童裝149元起，消費滿1,500元有機會能抽中萬元好禮，滿2,000元即可獲得字母托特包。且今年也是UNIQLO旗艦店Reopen滿一年的時刻，店中的茶飲京盛宇販賣機將推出一週年紀念瓶，於10／7～10／10三天的期間，更加碼邀請到知名甜點店Le Ruban現場提供甜點，吃貨們不能錯過。

►Kipling限定哆啦A夢系列粉絲必收！　GU遇上《星之卡比》掀回憶殺

關鍵字：

UNIQLO, 小S, 金鐘獎, 利菁

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛

最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣 凱特王妃紅大衣回歸　致敬黛安娜王妃首訪威爾斯造型 日網超準心測「如何度過空閒時間」　看出金錢觀，你是潛在有錢人嗎 22歲吳磊超狂升格ZEGNA代言人！　搶穿秋冬高級感羊絨帥照曝光 Jo Malone的名廚系列蠟燭竟有米飯香、LUSH的「狂野之王」超可愛 梁瀚名人生第一套西裝來自嘉裕　曝曾因「這樣穿」被姐姐搭訕 子瑜學院風造型「露腿」超甜美　祭出美背攻勢電翻粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面