小S穿UNIQLO舒服到老公也脫不下來　放話為了「利菁」一定拿金鐘獎

記者王則絲／台北報導

藝人小S（徐熙娣）今（28日）以UNIQLO全新品牌大使身份出席UNIQLO在台12週年記者會，同時釋出了與小女兒許老三一起合拍的新廣告，其中她示範一款針織外套，舒服到讓她驚嘆：「不想脫下來，要不是因為要跟我老公⋯⋯」笑翻現場，訪問中提到利菁即將復出主持界，明年金鐘就會多一個強勁競爭對手，對此小S放話：「為了你（利菁），我一定要拿到金鐘獎！」

▲小S出席UNIQLO台灣12週年生日慶活動。（圖／品牌提供）



今年44歲的小S狀態保持得十分姣好，與三個女兒們的互動生活是媒體們關注的焦點，其中小女兒許老三一點不輸給姐姐們，在與媽媽小S一起接下益生箘代言後，兩人又一同合拍了UNIQLO最新廣告，一如繼往的笑料百出。

小S今出席記者會穿著UNIQLO格紋寬版襯衫式外套，搭配修身牛仔褲亮麗現身，對於成為UNIQLO品牌大使她開心表示，「UNIQLO真的離不開我的人生，我們全家人愛到不行。」她提到老公許雅鈞衣櫃裡有一整疊的AIRism黑色T恤，且與老公來UNIQLO一逛竟要逛個5小時，「每一件都要試穿我要被他煩死。」

▲小S喜歡的西裝外套以及柔滑舒膚針織外套。（圖／品牌提供）



廣告中小S示範了另一款舒膚針織短版外套，親膚柔滑的細緻材質讓她讚不絕口：「舒服到不想脫下來，要不是因為要跟我老公⋯⋯」一旁主持人秒懂，笑道：「老公回家看到這件就知道今天沒局。」表示衣服舒服到連老公都脫不下來，瞬間笑翻現場。

小S主持節目《熙娣想聊》，日前宣布雙料入圍金鐘獎綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎，同時，知名資深主持人利菁日前宣布11月會有新的電視綜藝節目，還暗示小S想得獎的話要把握今年，因為明年就會多了利菁這個強勁的競爭對手，對此小S放話：「為了你（利菁），我一定要拿到金鐘獎！」還不忘幽默表示要穿UNIQLO去走金鐘紅毯，「我這樣穿去金鐘獎可能會得第一美。」

▲小S與UNIQLO台灣CEO黑瀨友和一起慶祝12週年，小S十分大膽的直接將蛋糕奶油抹在CEO臉上。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



UNIQLO來台深耕第12年，於9／30～10／13舉辦生日慶活動，百搭男、女、童裝149元起，消費滿1,500元有機會能抽中萬元好禮，滿2,000元即可獲得字母托特包。且今年也是UNIQLO旗艦店Reopen滿一年的時刻，店中的茶飲京盛宇販賣機將推出一週年紀念瓶，於10／7～10／10三天的期間，更加碼邀請到知名甜點店Le Ruban現場提供甜點，吃貨們不能錯過。

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