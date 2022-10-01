2022秋冬髮色趨勢！太妍蜂蜜棕超減齡　跟著Jisoo、Lisa染爆款色

實習記者黃麗頻／綜合報導

天氣逐漸步入秋季，髮色也該順勢營造出秋天氛圍感了吧！說到秋天，棕色系絕對是最不可或缺的顏色，而以下幾款「秋冬髮色趨勢」，太妍同款蜂蜜棕不僅減齡又顯白！不想漂髮也沒關係，每年必回歸的「黑茶色」，也是今年的大勢髮色，跟著Jisoo、Lisa染，絕對是走在潮流尖端。

＃率性混血兒必染奶茶棕色

想要顯白又帶點混血感，這款絕對是命定必染髮色！帶點灰調的奶茶棕將五官柔焦出溫柔，屬於百搭款，不只顯白，連素顏都能駕馭，黃肌女孩可以放心嘗試；率性更不失高級感，在小紅書上已經成為秋冬爆款髮色，喜歡淺色系的女生千萬別錯過！

▲奶茶棕色在小紅書上已經成為秋冬爆款髮色。（圖／翻攝至小紅書＠青島＿八戒）

＃韓系歐膩必染焦糖橘棕色

號稱「染了會太美」的焦糖橘棕色，說到這款髮色，想必第一個會想到韓韶禧（韓素希）在《夫婦的世界》裡飾演的小三角色，還記得那頭沐浴在陽光下的大波浪捲，不會太亮也不會太普通，更讓膚色顯得白皙又通透，帶出溫柔氣質的氛圍。Jessica、李聖經和太妍也曾染過同款色，想要自帶仙氣，同時白裡透紅，選它準沒錯！

＃甜美小姊姊必染蜂蜜棕色

近期以少女時代完整體回歸的太妍，染了一頭甜美可愛的蜂蜜棕色，看起來超減齡，不禁讓粉絲直呼「姊姊怎麼都不會老！」想染蜂蜜棕色不用擔心會出槌，這款髮色沒有門檻，黃肌女孩絕對能放心嘗試，棕色調中帶點些許的暖色調，看起來甜美可愛，還超溫柔！不愧是今年秋冬必染髮色之一。

＃古典美人必染高冷黑茶色

覺得死黑太呆板，卻害怕染髮會顯黑？這樣染就對了！每年必上榜的「黑茶色」，不僅顯白更不挑膚色，乍看是低調高冷的黑髮，隱約會透出一點茶色的溫柔氛圍，沐浴在陽光下，猶如仙女下凡般優雅又知性，是一款非常適合秋冬的髮色，難怪Jisoo、Lisa都愛不釋手。