理膚寶水「寶藏乳霜」竟被譽為平價版海洋拉娜！趁折扣入手超划算

文／C編

提到安心、敏感肌的好選擇，理膚寶水向來是美妝版或是討論區大推的品牌，因為不含過多引起刺激的成分，又能夠有效率的修復肌膚狀態，因此很受到歡迎，以下就盤點理膚寶水必買的TOP 3保養品，剛好處在換季，肌膚不穩定的女孩可以趁機入手。

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TOP 3：瞬效控油噴霧

台灣天氣炎熱潮濕，很多女孩都是混合性肌膚，天氣熱就出油、天氣冷就乾燥，而這款瞬效控油噴霧就很適合天氣較熱時使用，含有硫酸鋅成分，可以幫助緊緻毛孔、淨化控油，很適合在妝前或是定妝時噴，輕鬆打造無油感妝容。

TOP 2：多容安超極效舒緩修護精華乳（清爽型）

又被譽為是「安心霜」的多容安超極效舒緩修護精華乳，之所以可以有這樣的稱號，是因為它從包裝就很用心，真空設計擠出來的乳液不回滲，每一滴都是最新鮮、最純淨的單品，有效阻隔外在細菌，提供溫和又有效的呵護，同時無添加酒精、香精、色素與Paraben類防腐劑，敏感肌也可以輕鬆用。

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TOP 1：B5全面修復霜

被網友稱為是「平價版海洋拉娜」的B5全面修復霜，當之無愧的是品牌最厲害的明星商品，小到傷口、手部、臉部肌膚呵護，大到屁屁疹、全身乾燥通通都可以用，幾乎能夠說是人人必備的萬用膏，當乳霜、護手霜、面膜都可以，只要一條在手，乾燥就能立刻退散。