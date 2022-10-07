網美小吳超愛！空靈花果香Anna Sui「宇宙熱氣球香水」化身星空美少女

▲Anna Sui綺幻星夜淡香水 超夢幻熱氣球登場，充滿空靈感的輕甜「花果香氣」，散發著銀河般閃爍的精緻光芒，讓人少女心噴發！（圖／資料照）

時尚中心／綜合報導

經典的Anna Sui安娜蘇童話風格香水搭上全球這波元宇宙風潮，2022年新作「Cosmic Sky綺幻星夜淡香水」從香水紙盒到瓶身外觀造型都充滿濃濃星際味，花果調香氣空靈感十足，不僅讓人少女心噴發，噴了香水身上更彷彿渲染上銀河般的藍靛光芒，成為浩瀚無垠星宇中那一個最耀眼的存在。「宇宙系香水」綺幻星夜淡香水已攻占地球於全台正式上市，就連見習網美小吳跟ETtoday主播小孟都沉浸在「宇宙星空」的奇幻夢遊中，想天天噴綺幻星夜淡香水當個星空系美少女。

▲Cosmic Sky 綺幻星夜淡香水靈感來自「復古熱氣球」的宏偉設計，配有精緻的香檳金的籐籃，包裹 著象徵銀河系、神秘冰晶藍的瓶身。（圖／資料照）

備受女孩們喜愛、被封為「少女初戀香氣」的Anna Sui品牌香水，總是運用想像力將美麗異想元素融入香氛世界中，編織出一篇篇精彩香氣故事，帶領全世界少女們持續朝著夢幻前方啟程。今年的年度力作「綺幻星夜淡香水」延續暢銷之作Sky綺幻飛行淡香水的「復古熱氣球」創意造型，滿載來自女孩們的夢想飄升天際；而夢想不分日夜，夜晚更有種神秘力量喚醒沉睡在心中的童話，不同於晴空的甜美，星空版神秘脫俗，配有精緻的香檳金籐籃，包裹著象徵銀河系、神秘冰晶藍的瓶身，外紙盒設計則像極光漸層，細細端看香水的包裝以及外觀設計，色彩光影如夢似幻，就像搭上一艘銀箔色的熱氣球太空飛船，展開一趟載著自由與夢想的浪漫啟航，勢必再度掀起一股迷幻香氛的收藏熱潮。

「綺幻星夜淡香水」的設計師透過迷幻紫藍色調詮釋星空版熱氣球香水，從外觀上帶來了令人嚮往的宇宙飛航夢；調香師Jérome Epinett則為安娜蘇女孩設計一款捕捉星空中超凡奇蹟的香水，前調先是以鮮甜多汁的梨子和佛手柑引出蠢蠢欲動的那顆追夢的心；中調的馥郁鳶尾花、蘋果花和黃葵籽香氣，注入些許俏皮感，象徵夢想路上的滿滿活力；後調將琥珀、冰糖和木香相互堆疊，創造一股深度氣息的尾韻，激發出超凡脱俗的想像魔力。

輕甜花果香氣貫穿整段旅程，散發精緻光芒、飄揚空靈香味，將感官帶入夜空中閃閃發光的夜間遊樂場，見習網美小吳和ETtoday主播小孟也踏上這場宇宙之旅，小吳聞香大讚「綺幻星夜淡香水」既適合上學、工作，也很適合約會或姊妹聚會使用，是一款漂亮清甜還讓人過「鼻」不忘的仙女香調；主播小孟笑說「綺幻星夜淡香水」春、夏、秋、冬、早中晚凌晨都適合用，是日常超實用的一款香水，且從少女感到唯美女神全部hold住，讓兩人愛不釋手。

▲▼Anna Sui綺幻星夜淡香水讓見習網美小吳（左）和ETtoday主播小孟驚呼瓶身跟香味都太夢幻。（圖／記者黃克翔攝）

想成為充滿魔幻力量的宇宙少女嗎？綺幻星夜淡香水全台新品上市，30ml定價1,800元、50ml定價2,550元、（預購）75ml定價2,950元。快快入手就能和網美小吳、小孟一起乘坐上冒險的熱氣球、穿梭星辰之際，漫步在少女香氣中，許自己一個將夢想成真。

如果想要親臨現場、體驗宇宙系香氛的奇幻冒險，「ANNA SUI綺幻星夜全台巡迴快閃店」活動開跑囉！現場凡購買任一香水贈送「綺幻星夜迷你小香5ml」等贈品。還有超美星空布置與遊戲環節，拍照打卡就有機會獲得免費試香針管。

【Anna Sui綺幻星夜香氛快閃店 活動時間】

即日起～11/6台北統一時代百貨 1F（連通道）

11/11～11/13台北忠孝SOGO 1F大門廣場

11/15～11/20桃園中壢SOGO 1F戶外廣場