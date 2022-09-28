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BURBERRY大秀完立刻換創意總監　前BV設計師Daniel Lee確定入主

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記者王則絲／台北報導

BURBERRY甫於26日舉行2023春夏大秀，當時外傳這恐是創意總監Riccardo Tisci在BURBERRY的最後一場秀，而兩天後，BURBERRY就在剛剛正式宣布，Riccardo Tisci將卸任創意總監職位，並且如謠言所說，將由前任 Bottega Veneta 創意總監Daniel Lee ，擔任BURBERRY新任創意總監。

▲Burberry新任創意總監。（圖／品牌提供）

▲（中）BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci。（圖／品牌提供）

BURBERRY於今（28日）宣布 Riccardo Tisci 將卸任全球創意總監，並於本月底離開公司。Riccardo 自2018年3月入主BURBERRY，為品牌帶來不少創新改革，不只重振了 Thomas Burberry 標誌性花押字，更帶領品牌走向現代化，雖然歷經疫情時期面臨極大考驗，仍然用前衛新穎的設計，吸引了更多年輕、多樣化的粉絲；甫發表的2023 春夏時裝系列，果真成為Riccardo Tisci在BURBERRY的最後一季作品。

▲Burberry新任創意總監。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY宣布新任創意總監為Daniel Lee。（圖／品牌提供）

英國鬼才設計師Daniel Lee於去年11月閃離Bottega Veneta，為時尚圈投下一顆震撼彈，在任品牌3年期間，曾帶來無數爆款，包括the Pouch雲朵包、Jodie扭結包⋯⋯開創了BV的新時代。

在BURBERRY正式宣布Riccardo Tisci的離職消息前，外媒之間便已謠傳Daniel Lee將會是新任創意總監最可能的人選，然而此傳言並非空穴來風，Daniel Lee在今天確定接任BURBERRY新任創意總監，並將於 10 月 3 日正式進倫敦總部上工，而他在BURBERRY的首個系列作品，將於 2023 年 2 月倫敦時裝周上發表。

►倫敦時裝周／BURBERRY禮服「胯下挖洞」性感華麗！恐是Riccardo最後一季作品

關鍵字：

BURBERRY, Riccardo Tisci, Daniel Lee

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