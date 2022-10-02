兒童益生菌65包1680元　維持腸道健康自然防護力就UP！

文／C編

腸道健康就不容易出現疾病，因為人體中，超過7成的免疫球蛋白A都是由腸道製造，只要正常運作，就可以提升防護力、避免老廢物質的堆積；「Her森森」推出適合小朋友的「悠活原力YOYO敏立清益生菌－乳酸原味」（60條／盒），贈送隨身包5條，原價2200元、特價1680元，平時就要注重保養，讓腸道更健康。

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▲悠活原力YOYO敏立清益生菌－乳酸原味（60條／盒），贈送隨身包5條，原價2200元、特價1680元。點我購買。



腸道不只是重要的消化器官，想要維持身體健康，保持活力更是非常重要，但現代人飲食不均衡，尤其是小孩子挑食的問題相當常見，又經常在外面東摸西摸、東爬西跑，看不見的細菌就會輕易跑進體內，很容易造成各種疾病，想要維持身強體壯，適當的益生菌補充相當重要。

這次推出的敏立清益生菌，擁有20種益生菌、8大消化酵素、2種益菌生、海洋深層水，不僅可以調整體質，還能夠幫助消化，促進代謝，當然就可以更加健全的成長，即使不愛吃青菜，也可以透過後續的補充，維持腸道健康。

不僅是菌種多，敏立清益生菌還利用專利三層包埋技術，透過耐酸層、耐鹼層等層層包覆，讓益生菌可以更好地抵達腸道作用；乳酸原味的酸甜口感，單吃不僅孩童接受度高，也可以加入食物或是飲品之中，輕輕鬆鬆就可以搞定腸胃問題。

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「Her森森」推出「悠活原力 YOYO敏立清益生菌－乳酸原味」（60條／盒），贈送隨身包5條，原價2200元、特價1680元，建議可以一天1到2包，幫助孩童進行基礎腸道保養，當然也可以規律每天3包，補充流失的菌叢生態，達到完美健康的好體質。