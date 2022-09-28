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具俊曄肉麻告白大S「你是星星照亮我」　拍珠寶大片承諾愛妻勝過自己

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▲▼ 具俊曄,大S 。（圖／公關照）

▲具俊曄深情詮釋點睛品Infini Love Diamond系列。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大S（徐熙媛）今年2月與24年前舊愛具俊曄閃婚，童話般的愛情故事轟動演藝圈，兩人婚後工作運大旺，大S婚後首個曝光獻給保養品牌，「國民姊夫」具俊曄則接下不少DJ表演工作，近日更受邀拍攝珠寶品牌點睛品Infini Love Diamond形象片，演繹「恆久愛戀，為愛昇華」主題，他大展才華自編、自演，首度在鏡頭前示愛大S說：「老婆，我愛妳！」

▲▼ 具俊曄,大S 。（圖／公關照）

▲點睛品特別準備了與具俊曄在南韓收藏的同款重機，讓他可在北海岸馳騁拍攝形象大片。

具俊曄在點睛品形象片中戴著時髦金飾、騎著品牌特別準備與在南韓收藏的同款重機，在北海岸馳騁，品牌透露他第一次看完形象片的腳本大受感動，自願加入對愛妻大S的告白，大方表示前世一定拯救地球，今生才能娶到她，還承諾「此生我都會愛她勝過自己」，他手握著點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石頸鍊說：「老婆，你是我生命唯一的星星，一直照亮著我。」甜蜜指數破表。

▲▼ 具俊曄,大S 。（圖／公關照）

▲具俊曄仔細端詳點睛品 Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石頸鍊。

有「美容大王」封號的大S，婚後第一個代言獻給保養品牌TKLAB，首波釋出的花絮，只見她清瘦又有精神，肌膚好到發光，果然幸福的婚姻生活，是她最好的滋潤。

▲▼ 具俊曄,大S 。（圖／公關照）

▲大S展現幸福美，婚後接下首個保養代言。（圖／翻攝barbiehsu.fp IG）

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關鍵字：

大S, 具俊曄, 點睛品

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