最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

記者李薇／綜合報導 圖／蒼蘭訣微博

星座是一門深奧的學問，通常出生在這個月份的人，或多或少都會有著相同的特點，以下就來盤點「不適合做夫妻的星座配對」，大多都是因為天性南轅北轍，所以在生活上就容易有摩擦，要特別小心。

TOP 3：射手座&處女座

這對組合之所以不適合做夫妻，主要因為射手座是一個熱愛自由的星座，喜歡無拘無束的生活，不喜歡有人綁手綁腳；但是處女座偏偏就是比較容易管東管西，常常會在另一半的耳邊撈叨，久而久之當然就容易有爭吵，比起分開，在一起相對不適合。

TOP 2：天蠍座&水瓶座

對天蠍座稍有了解的人就知道，他們非常沒有安全感，所以對另外一半佔有慾比較強，希望可以隨時都黏在一起；但水瓶座偏偏就不是可以黏在一起的對象，他們大多數個性忽冷忽熱，天馬行空的想像、變化的速度快到一般人都難以接受，更別說天蠍座。

TOP 1：牡羊座&摩羯座

牡羊座個性就是標準的火象星座，做事情風風火火、整個人又大剌剌的不拘小節，個性直接、不喜歡拐彎抹角；恰恰好摩羯座就是一個完全相反的土象星座，他們實事求是、做事情講求一個穩妥，只有在深思熟慮之後的結果，才會去行動，所以兩人的相遇當然比較容易有摩擦。

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