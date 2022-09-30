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必收「精品黑色短夾」TOP 6！DIOR耐看實用、LV老花抓住全場目光

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文／美人圈

想在年底前換上一款耐看實用又不退流行的皮夾，黑色絕對是不出錯的好選擇！以下帶來6款2022秋冬必收的「精品黑色短夾」推薦，除了絕美的DIOR CARO 纖薄錢包外，BALENCIAGA LE CAGOLE、GUCCI GG Matelassé新款也超必收，趕緊看看哪一咖是你的命定款～

2022秋冬必收的「精品黑色短夾」推薦

1.DIOR CARO 纖薄錢包

Dior Caro 纖薄錢包是本季最新款式！黑色柔軟小牛皮製作，以經典的Cannage藤格紋圖案縫線，並在翻蓋正面綴以「CD」標誌，充滿著現代感時髦，除了擁有1個風琴式拉鏈口袋外，還有1個鈔票隔層、1個貼袋以及卡片隔層，日常使用相當實用。

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲DIOR CARO 纖薄錢包，NT$24,500。（圖／DIOR）

2.BURBERRRY 壓花皮革折疊式 TB 錢夾

鱷魚皮控們這款BURBERRRY壓花皮革折疊式TB錢夾絕對要+1！採用100%小牛皮製成鱷魚紋質感壓花皮革，搭配鍍金專屬標識設計，展現奢華氣場同時辨識度滿分。附有6個卡位、拉鍊零錢隔層、紙幣隔層及3個插袋，精緻小巧的外型，小包還可以輕鬆放入，絕對是2022必入手的皮夾選擇～

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲BURBERRRY 壓花皮革折疊式 TB 錢夾，NT$22,900。（圖／BURBERRRY）

3.BALENCIAGA LE CAGOLE MINI WALLET

BALENCIAGA的Le Cagole可以說是今年火遍全球時尚圈的爆款包！而這款錢包就屬於Le Cagole家族系列，將舊銀色五金件、金屬孔眼設計等經典包款的元素放在迷你錢包上，彷彿就是縮小版的機車包，無論是小資族還是初入門BALENCIAGA都相當適合！

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲BALENCIAGA LE CAGOLE MINI WALLET，NT$16,000。（圖／BALENCIAGA）

4.LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包

這款Victorine錢包以柔軟的粒面Monogram Empreinte壓花皮革製作，經典Monogram壓花圖案以雙色呈現，讓圖案更加突出更顯精緻，一拿出立刻吸引全場目光，錢包尺寸小巧，卻有足夠空間裝放紙幣、零錢和信用卡，除此之外還有特殊的米黃色系款式可以選擇。

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$28,000。（圖／LOUIS VUITTON）

5.YSL GABY 絎縫小羊皮緊湊型三折錢包

運用柔軟的小羊皮製成絎縫展現出高雅奢華氣質，搭配上標誌性的金色YSL logo標以及信封式設計，完美展現出品牌辨識度～這款三折錢包一共推出5個款式，除了經典的黑色外，還有奶油白、大象灰以及紅鴉片色，每款都相當耐看，趁著年底趕緊收一咖吧！

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲YSL GABY 絎縫小羊皮緊湊型三折錢包，NT$24,300。（圖／YSL）

6.GUCCI GG Matelassé card case wallet

接下來介紹的這一款GG Matelassé皮夾，真的美到讓人尖叫～在創意總監的設計下，Matelassé 皮革每一季都以獨特的方式詮釋。這款標誌性材料採用超柔軟飾面，以紋理幾何圖案重新構想，相當簡單俐落又帶點小個性，是一款不會退流行又相當百搭的款式！

2022秋冬必收「精品黑色短夾」推薦！DIOR、BALENCIAGA耐看實用、YSL高雅奢華超必收

▲GUCCI GG Matelassé card case wallet，約NT$19,173。（圖／GUCCI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品黑色, LV, DIOR, BALENCIAGA

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