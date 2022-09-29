湯唯胸前「巨大嘴唇」禮服超前衛　攜大勢新女團NMIXX揭新身份

記者王則絲／台北報導

大陸女星湯唯因演出電影《分手的決心》，在韓國與國際圈了許多新粉絲，近日湯唯以一襲前衛的「紅唇裝」宣布摘下超狂新身份，那就是正式成為LOEWE全球品牌大使！此外，韓國7人女團NMIXX也同湯唯一道出任全球品牌大使，是LOEWE首次與樂壇組合的合作。

▲湯唯以一身「紅唇裝」造型宣布成為LOEWE最新全球品牌大使。（圖／品牌提供）



LOEWE宣布由湯唯擔任全球品牌大使，同時釋出最新的形象畫報，湯唯身穿2022秋冬系列的「紅唇裝」出鏡，巨大的嘴唇閃耀光澤，就這麼包覆在胸前，前衛的設計令人眼睛一亮；就像湯唯自然、無邊界、有些捉摸不定的演員特質，與LOEWE怪誕、神秘、總是能給人驚喜的迷人魅力不謀而合。

▲湯唯最新形象畫報。（圖／翻攝自微博）



湯唯還換上了另一套透視的網紗裙裝，演繹微辣氛圍，並與Puffer Goya系列包款擺拍，笑得跟孩子一樣特別可愛，對於新身份湯唯也表示很榮幸：「我覺得 LOEWE 有一種孩子般的活力，既單純又似陽光般充滿生氣，蘊含著無限可能。」

▲LOEWE也同時宣布韓國女團NMIXX成為新任全球品牌大使。（圖／品牌提供）



同時，LOEWE也宣布韓國女團NMIXX成為新任全球品牌大使，NMIXX為JYP旗下的7人女子團體，為繼ITZY後推出的最新女團，是今年2月份才出道的大勢女團，成員們率先演繹了秋冬新裝，帥氣又具強烈個性氣場，可預見未來將替LOEWE吸引更多年輕族群的關注。

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