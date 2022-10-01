9款「精品卡夾」推薦！張員瑛寶寶藍同款絕美　太妍、華莎都愛LV老花

文／美人圈

近年流行背小包，中短夾都漸漸的被嫌太大、放不進小包內而被淘汰，加上行動支付的便利性高，已經是帶一張卡就可以出門的時代了，卡夾也變成不少女孩入門精品的首選！今天就來推薦9款「女星同款精品卡夾」，既實用又耐看，不用兩萬元就可以帶回家了喔！

女星同款卡夾推薦

Jisoo—DIOR VIBE VOYAGEUR卡片套

身為Dior大使的Jisoo，當然不意外地從裡到外都是Dior家的商品。在接受韓國時尚媒體專訪時，Jisoo隨身攜帶著的卡夾就是DIOR VIBE系列，以藍色小牛皮製作，有著「CHRISTIAN DIOR PARIS」的可愛標誌，內含三個隔層和一個拉鏈口袋，能一次收納卡夾、零錢、鈔票、信用卡，小巧尺寸也非常方便攜帶。

▲Jisoo、DIOR VIBE VOYAGEUR卡片套（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

秀智—LADY DIOR卡片套

同為DIOR大使的秀智，在接受新加坡時尚媒體專訪時秀出了隨身攜帶的小卡夾－Lady Dior 5 層式卡片套，有著Cannage藤格紋圖案縫線，加上天藍色漆面小牛皮製作，設計精巧實用，非常符合秀智的優雅氣質呢！

▲秀智、LADY DIOR卡片套（圖／IG@skuukzky、DIOR）

潤娥—MiuMiu Matelassé納帕軟皮卡包

2021年成為MiuMiu韓國區品牌大使的潤娥（林允兒），跟品牌甜美可愛風格非常吻合的她在接受韓國時尚媒體採訪時，分享了私下愛用卡夾，就是這款MiuMiu經典短夾，綴有金屬印字標誌，並以Matelassé圖案呈現精緻的立體質感，黑色耐用不怕髒，看起來也超有質感。

▲潤娥、MiuMiu Matelassé納帕軟皮卡包（圖／IG@yoona__lim、MiuMiu）

張員瑛—MiuMiu Madras皮革信封卡夾

今年榮登MiuMiu名牌大使的張員瑛，她在韓國時尚媒體W KOREA專訪影片中分享自己目前用的卡夾，正是MiuMiu信封式的卡夾。扁扁的包身不佔空間，又有拉鍊隔層可以放零錢非常便利，只是張員瑛同款的圓點圖案已經買不到了，大家可以參考官網上另一款格紋款式唷。

▲張員瑛、MiuMiu Madras皮革信封卡夾（圖／IG@for_everyoung10、MiuMiu）

Sana—PRADA Saffiano皮革信用卡夾

身為人間PRADA的Sana，連今年超流行的海灘包都背了好幾個色亮相過。日前接受韓國時尚媒體專訪時分享了近期最愛的卡夾，就是PRADA這款少女心爆棚的櫻花粉色「Saffiano皮革信用卡夾」，浮雕LOGO低調簡約，內附零錢格與卡槽，非常的便利好收納，可愛的粉色真的超級適合Sana。

▲Sana、PRADA Saffiano皮革信用卡夾（圖／IG@m.by__sana、PRADA）

太妍—LV ROSALIE卡包

這款太妍同款的LV卡包是超多人的心頭愛，不但可以放超多張卡，還能放零錢或收據，容量大，皮質也很硬挺加上經典老花設計，價格更是LV家可以甜甜好入手的單品。除了太妍在接受韓國時尚媒體專訪時曾經分享的黑色款外，還有經典款式、棋盤格款式的可以做選擇。

▲太妍、LV ROSALIE卡包（圖／IG@teayeon_ss、Louis Vuitton）

華莎—LV Monogram袋裝錢包

這款LV經典的Monogram設計萬用錢包是小牛皮材質，可收納多張卡片，扁扁的設計也好收入包包或衣服口袋，還有產品燙印服務可以印上專屬名，自留使用或是送人當禮物都不錯，華沙在接受韓國時尚媒體專訪時也曾經提到自己對這款LV的錢包愛不釋手。

▲華莎、LV Monogram袋裝錢包（圖／IG@_mariahwasa、Louis Vuitton）

Krystal—Lemaire Leather Card Case

以法式極簡優雅擁有一票低調死忠粉絲的Lemaire，果然很適合低調有質感的Krystal。接受韓國時尚媒體專訪時，Krysta從隨身包中拿出的這款卡包，這款Lemaire Leather Card Case皮質超級有質感，不論是經典的黑色或是焦糖色都很好看值得擁有，非常適合討厭撞包的人。

▲Krystal、Lemaire Leather Card Case（圖／IG@vousmevoyez、Lemaire）

Tiffany—Valentino VLogo Signature Wallet

不難發現在Tiffany官方IG中很常看到V家的包包，而且Tiffany在接受韓國媒體專訪時也分享自己愛用的卡夾，就是這款Valentino VLogo款式錢包。可同時放零錢、卡片、鈔票，牛皮質感摸起來手感好，Tiffany的這款綠色也很有獨特的個人風格還有金色、芭比粉可以選擇。

▲Tiffany、Valentino VLogo Signature Wallet（圖／IG@tiffanyyoungofficial、Valentino）

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