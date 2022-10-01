fb ig video ETtoday search mobile

9款「精品卡夾」推薦！張員瑛寶寶藍同款絕美　太妍、華莎都愛LV老花

>

文／美人圈

近年流行背小包，中短夾都漸漸的被嫌太大、放不進小包內而被淘汰，加上行動支付的便利性高，已經是帶一張卡就可以出門的時代了，卡夾也變成不少女孩入門精品的首選！今天就來推薦9款「女星同款精品卡夾」，既實用又耐看，不用兩萬元就可以帶回家了喔！

女星同款卡夾推薦

Jisoo—DIOR VIBE VOYAGEUR卡片套

身為Dior大使的Jisoo，當然不意外地從裡到外都是Dior家的商品。在接受韓國時尚媒體專訪時，Jisoo隨身攜帶著的卡夾就是DIOR VIBE系列，以藍色小牛皮製作，有著「CHRISTIAN DIOR PARIS」的可愛標誌，內含三個隔層和一個拉鏈口袋，能一次收納卡夾、零錢、鈔票、信用卡，小巧尺寸也非常方便攜帶。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲Jisoo、DIOR VIBE VOYAGEUR卡片套（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

秀智—LADY DIOR卡片套

同為DIOR大使的秀智，在接受新加坡時尚媒體專訪時秀出了隨身攜帶的小卡夾－Lady Dior 5 層式卡片套，有著Cannage藤格紋圖案縫線，加上天藍色漆面小牛皮製作，設計精巧實用，非常符合秀智的優雅氣質呢！

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲秀智、LADY DIOR卡片套（圖／IG@skuukzky、DIOR）

潤娥—MiuMiu Matelassé納帕軟皮卡包

2021年成為MiuMiu韓國區品牌大使的潤娥（林允兒），跟品牌甜美可愛風格非常吻合的她在接受韓國時尚媒體採訪時，分享了私下愛用卡夾，就是這款MiuMiu經典短夾，綴有金屬印字標誌，並以Matelassé圖案呈現精緻的立體質感，黑色耐用不怕髒，看起來也超有質感。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲潤娥、MiuMiu Matelassé納帕軟皮卡包（圖／IG@yoona__lim、MiuMiu）

張員瑛—MiuMiu Madras皮革信封卡夾

今年榮登MiuMiu名牌大使的張員瑛，她在韓國時尚媒體W KOREA專訪影片中分享自己目前用的卡夾，正是MiuMiu信封式的卡夾。扁扁的包身不佔空間，又有拉鍊隔層可以放零錢非常便利，只是張員瑛同款的圓點圖案已經買不到了，大家可以參考官網上另一款格紋款式唷。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲張員瑛、MiuMiu Madras皮革信封卡夾（圖／IG@for_everyoung10、MiuMiu）

Sana—PRADA Saffiano皮革信用卡夾

身為人間PRADA的Sana，連今年超流行的海灘包都背了好幾個色亮相過。日前接受韓國時尚媒體專訪時分享了近期最愛的卡夾，就是PRADA這款少女心爆棚的櫻花粉色「Saffiano皮革信用卡夾」，浮雕LOGO低調簡約，內附零錢格與卡槽，非常的便利好收納，可愛的粉色真的超級適合Sana。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲Sana、PRADA Saffiano皮革信用卡夾（圖／IG@m.by__sana、PRADA）

太妍—LV ROSALIE卡包

這款太妍同款的LV卡包是超多人的心頭愛，不但可以放超多張卡，還能放零錢或收據，容量大，皮質也很硬挺加上經典老花設計，價格更是LV家可以甜甜好入手的單品。除了太妍在接受韓國時尚媒體專訪時曾經分享的黑色款外，還有經典款式、棋盤格款式的可以做選擇。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲太妍、LV ROSALIE卡包（圖／IG@teayeon_ss、Louis Vuitton）

華莎—LV Monogram袋裝錢包

這款LV經典的Monogram設計萬用錢包是小牛皮材質，可收納多張卡片，扁扁的設計也好收入包包或衣服口袋，還有產品燙印服務可以印上專屬名，自留使用或是送人當禮物都不錯，華沙在接受韓國時尚媒體專訪時也曾經提到自己對這款LV的錢包愛不釋手。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲華莎、LV Monogram袋裝錢包（圖／IG@_mariahwasa、Louis Vuitton）

Krystal—Lemaire Leather Card Case

以法式極簡優雅擁有一票低調死忠粉絲的Lemaire，果然很適合低調有質感的Krystal。接受韓國時尚媒體專訪時，Krysta從隨身包中拿出的這款卡包，這款Lemaire Leather Card Case皮質超級有質感，不論是經典的黑色或是焦糖色都很好看值得擁有，非常適合討厭撞包的人。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲Krystal、Lemaire Leather Card Case（圖／IG@vousmevoyez、Lemaire）

Tiffany—Valentino VLogo Signature Wallet

不難發現在Tiffany官方IG中很常看到V家的包包，而且Tiffany在接受韓國媒體專訪時也分享自己愛用的卡夾，就是這款Valentino VLogo款式錢包。可同時放零錢、卡片、鈔票，牛皮質感摸起來手感好，Tiffany的這款綠色也很有獨特的個人風格還有金色、芭比粉可以選擇。

女星同款精品卡夾推薦！DIOR、MiuMiu、PRADA卡夾，經典設計實用又好看

▲Tiffany、Valentino VLogo Signature Wallet（圖／IG@tiffanyyoungofficial、Valentino）

延伸閱讀

2022「入門精品短夾」推薦！特搜20款長/短夾，CHANEL、LV經典款超必收，這款萬元不到

2022春夏奶油白皮夾/短夾推薦清單！CHANEL、Gucci奶油色太嫩，這款還可以當成小包

2022 新款「粉色精品卡夾」推薦！CELINE凱旋門、 LADY DIOR 絕美，這幾款萬元內入手

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 皮夾, 卡夾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

NET「5件3折」掀搶購之亂　必收單品公開，GU也是小資最愛 大S、具俊曄甜穿GUCCI餵爆米花閃翻　曝「電話求婚」當下心情 貝克漢訓話兒媳離超遠　貝嫂服裝秀謝幕哭了 最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛 皮膚科醫師曝4種乳霜隱藏妙用法！　搭配濕敷養出透亮水光肌 強尼戴普女友不只懂法律也懂時尚！手拎「超大托特包」有錢也買不到 湯唯胸前「巨大嘴唇」禮服超前衛　攜大勢新女團NMIXX揭新身份

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面