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花月嵐「大蒜拳骨拉麵」一碗才69元　3分鐘快速上桌、半夜想吃就吃

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文／C編

在夜深人靜的晚上，經常會感到飢餓難耐，尤其是快接近睡覺的時候越餓，但是又不想叫外送、吃個泡麵也是很膩，那這次「Her森森」推出的「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」一定要買，讓你隨時想吃拉麵就吃，不到3分鐘就能上桌，半夜再也不需要餓著入睡。

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▲花月嵐,拉麵,日本,Her森森,。（圖／Her森森）

▲花月嵐 大蒜拳骨白濃拉麵（2入／盒），4盒販售，原價796元、特價549元，點我購買

花月嵐的大蒜拳骨白濃拉麵一直受到很多粉絲喜愛，以豚骨、雞骨熬煮的白濃湯頭，搭配經典的蒜粒、黑胡椒，讓整體風味淡雅清甜又帶有微微辛辣，尤其是在這個逐漸轉涼的秋季夜晚，來一口熱呼呼的白濃湯，簡直就是人生一大享受。

不只是湯頭很厲害，麵體也是拉麵的精髓之一，採用天然日曬工法製做出的麵條，Q彈又充滿勁道，同時又保留了麵香，大口吸進嘴裡，真的是舒服又療癒，喜歡軟麵也可以煮久一點，自由掌握麵條口感，想吃就吃最省時。

想要重現來自日本原汁原味的拉麵，麵條快煮1.5分鐘，中火加入湯包1分鐘，離火後再放入蒜粒跟黑胡椒，不到5分鐘，輕輕鬆鬆就是一碗美味的麵條，當然也可以加入喜歡的青菜或是雞蛋一起煮，飽足又健康。

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▲花月嵐,拉麵,日本,Her森森,。（圖／Her森森）

▲花月嵐 大蒜拳骨白濃拉麵（2入／盒），4盒販售，原價796元、特價549元，點我購買

「Her森森」推出的「花月嵐 大蒜拳骨白濃拉麵」（2入／盒），4盒販售，原價796元、特價549元，相當於煮一碗只要69元，價格真的非常划算，比起叫外送隨便點一點也要200元起跳，當然是自己煮最棒。

關鍵字：

花月嵐, 拉麵, 日本, Her森森

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