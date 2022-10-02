女星愛用帆布包推薦！Jisoo愛牌很Q　EMIS碎花款孔曉振、庭沼珉都在背

文／美人圈

除了大家經常關注的精品包外，其實女星們的私服也經常出現百搭帆布包款！今天編輯就為大家蒐集了幾位韓星愛用帆布包款，EMIS孫藝珍、宋慧喬、孔曉振等眾多女神都在揹，Jisoo同款可愛又實用，想擁有明星同款包也不用花大錢，趕緊來看看吧～

明星愛用帆布包推薦

孫藝真、宋慧喬、孔曉振—EMIS

EMIS是2017年創立的韓國品牌，不過已然成為韓星們搶著揹的日常百搭包！品牌最出圈的是各種碎花或動物紋的帆布包，在《愛的迫降》中孫藝真就是揹上EMIS的碎花包款～

▲孫藝真在《愛的迫降》揹上EMIS的碎花包款。（圖／tvn《愛的迫降》、EMIS）

除了孔曉振私心買了好幾款外，EMIS帆布包也曾出現在庭沼珉、太妍的個人ig上！連喬妹也在兩次的機場私服穿搭揹上同款包，就知道這品牌在女神間有多火了！大約台幣一千左右就能帶回家，是非常平價的明星同款，無論是休閒的衛衣或正式感的西裝都百搭。

▲孔曉振、庭沼珉都背過同款包。（圖／IG@rovvxhyo、@somin_jj）

趙露思—BALLY

趙露思除了是精品包收藏家，其實當她平日穿著比較休閒時，也會搭配上帆布包款唷！BALLY這款帆布包以自然色織物製成的大容量袋身，配以棕色提柄及牛皮飾片，加上角落壓印B-Chain logo的皮革飾牌，簡單卻又不失設計感，像肉絲穿上米白色系的外套、長褲，再套上球鞋、配上休閒帆布包就十分好看。

▲趙露思私服也愛背帆布包（圖／小紅書@趙露思、BALLY）

瑟琪—Commentary Sound、Depound

韓國的文創商品都相當別緻，而瑟琪身上揹的這款是來自韓國Commentary Sound的品牌logo包！以簡單的字母配上可愛的撞色配色，讓人忍不住驚嘆：「超可愛！」。大小符合日常所需，書本、平板、鉛筆盒及個人用品都可以輕鬆收納，女孩們在揹小廢包時，就可以將個人物品通通裝入在丟給男友揹啦～

▲瑟琪私服搭配logo帆布袋（圖／IG@hi_sseulgi、Commentary Sound）

另一款是出自著名的文青品牌Depound！以亞麻材質搭配上清爽的草綠色字母，除了瑟琪外，安昭熙也在《三十九》中揹上同款包，連吳妍書也逃不過Depound包的魅力～

▲文青品牌Depound（圖／IG@hi_sseulgi、@ohvely22）

Jisoo—AVAM

AVAM是Jisoo的愛牌！她手上拎的這款Navy Tumbler Bag是PPARTEMENT系列的標誌性包袋，堅固方正的包型相當耐用，且不僅限於時尚，更貼近日常生活，像是旅行、購物、運動、野餐等，都可以靠這款不倒翁包輕鬆收納，包款本身配有可調節肩帶，也可作為手提包或肩背款式佩戴。

▲AVAM在Jisoo的私服中常出現。（圖／IG@sooyaaa__、AVAM）

這款Red Swing Bag直接命中小編的心！前後口袋的設計承襲了暢銷不倒翁包的方便性，整體包型的設計靈感來自於工具包，因此造型上更加圓滑、可愛！這款包一共推出三種尺寸，小尺寸可以當作是隨身包，而依據自己的運動項目或是旅行天數，可以另外挑選中、大尺寸。

▲AVAM是Jisoo的愛牌（圖／IG@sooyaaa__、AVAM）

白鹿—Kangol

平時給人仙氣形象的白鹿沒想到也可以很帥氣！黑色丹寧外套配上毛帽及黑框眼鏡的搭配非常具有街頭氣息，再以Kangol的帆布包妝點，在深色外套的襯托下顯得格外吸睛～

▲白鹿。（圖／小紅書@白鹿）

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