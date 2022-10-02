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日本爆紅零成本「淡眼按摩法」　簡單6動作擺脫眼袋，召回自信美眸

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實習記者黃麗頻／綜合報導

俗話說眼睛是靈魂之窗，而在疫情期間，眼睛更是第一印象，不過淚溝、黑眼圈、眼周細紋這些問題，不只會讓整個人看上去氣色不好，還會顯老！現在，有這煩惱的女孩別擔心，日本爆紅的「0成本淡眼按摩法」，只要簡單6個動作，就能回明亮動人的雙眼，小紅書網友實測後直呼：「超有效！」

▲日本爆紅的「0成本淡眼按摩法」，甩開眼袋、找回明亮動人的雙眼！（圖／翻攝自小紅書＠濃郁梨）

▲日本爆紅的「淡眼按摩法」，簡單6動作找回明亮動人的雙眼！（圖／翻攝自小紅書＠濃郁梨）

Step.1 按摩降眉肌

用兩根手指先橫向按壓再縱向按壓，藉此促進眼動脈的血液流通。

Step.2 捏眉毛附近肌肉與眼周肌肉

雙手輕輕捏並提拉眼周圍肌肉，鍛鍊眼周肌肉。千萬要注意，輕捏肌肉時不要拉扯到皮膚。

Step.3 向上推動眼輪筋

將大拇指放在眼窩上方用力向上推動，緩解眼部壓力。

Step.4 按摩提拉眼輪肌

利用食指帶動眼部肌肉，在眼角兩側施加壓力，緊緻眼周肌膚提拉下垂肌肉。

Step.5 按壓眼眶周圍肌肉

三指放在眼眶周圍用力按壓，促進黑眼圈處的血液流通。

Step.6 按摩兩眉之間鼻根肌

用三根手指將肌肉稍微向上推，以緩解眼部壓力。

做按摩操的同時搭配眼周保養品，可以幫助解決更深層的眼部問題！怎麼選擇更是一門學問，太滋潤容易長脂肪粒、太乾又不利於按摩。以下3款眼霜推薦，連美妝控都說：「超有感！」

＃克蘭詩黃金亮眼萃

▲克蘭詩,蘭蔻,眼霜。（圖／翻攝自官網）

▲黃金亮眼萃，20ml，NT$2,700。（圖／翻攝自克蘭詩官網）

從明星商品黃金雙激萃發想的「黃金亮眼萃」，精選包含有機高山峨參和黃金薑黃等13種植萃，擊退眼周老化跡象，更注入獨創水乳雙重質地，在使用的時候，不會太滋潤也不會過於乾澀，清爽無負擔，輕鬆就能打造「亮眼光圈」！難怪一推出立馬登上熱銷排行榜，不是沒有原因的。

＃蘭蔻超未來肌因亮眼精粹霜

▲克蘭詩,蘭蔻,眼霜。（圖／翻攝自官網）

▲超未來肌因亮眼精粹霜，15ml，NT$2,600。（圖／翻攝自蘭蔻官網）

承載著「眼部小黑瓶」的光環，超未來肌因亮眼精粹霜完全沒讓人失望，由蘭蔻獨創「肌因撫紋科技」，加入7大益生菌+益生質，平衡眼周肌膚微生態，提升肌膚3大力「防禦力、穩定力、修護力」，同時可一抹淡化細紋，質地清爽好吸收，不黏膩，用過都直接入坑。

＃BIO UP 5D全能亮眼霜

▲LA MER,SK-II,BIO UP,BOBBI BROWN,(Malin+Goetz),眼霜,保養。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 5D全能亮眼霜，20g，NT$3,280。（圖／品牌提供）

號稱「眼周小熨斗」的BIO UP 5D全能亮眼霜，以雞尾酒配方為基底，搭配品質安全指標堅持的日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，3階段開啟美眸魅力，先緊緻、再豐潤，最後激升光澤度，為眼周注入豐潤彈力延緩老化，持續供給美顏抗老能量，展現明亮動人的雙眸，一上市就造成熱烈討論。

關鍵字：

按摩, 眼部按摩, 去眼袋, 黑眼圈, 淡眼紋, 眼睛

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