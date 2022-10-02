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秋冬居家香氛10款推薦！Diptyque 34號絕美包裝、琥珀麝香超欠收

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文／美人圈

香味是藏在記憶的延伸，同時也是現代人釋放壓力、增加儀式感的選擇。以下帶來10款「秋冬居家香氛」推薦，Diptyque 34號香氛蠟燭新登場，Miller Harris、PF Candles室內擴香香氣持久又療癒，Jo malone英國梨與小蒼蘭豪華香氛工藝蠟燭推出奢華大容量，每款設計都高質感、宛如藝術品，讓你視覺、嗅覺都能獲得療癒感受。

秋冬居家香氛推薦

Diptyque 聖日爾曼道34號香氛蠟燭 

Diptyque聖日爾曼大道34號系列代表著首家精品店的位址，是忠實顧客們必收系列～而這次34號系列又添多名新成員！兩款經典規格蠟燭，且各自搭配上不同絕美包裝，超欠收～蠟燭香調中包含苔蘚與黑醋栗碎葉散發的獨特清新綠植香氣，輔以花香，再以東方香料的辛香及豐富熱情的木質香與芳香烘托，搭配上絕美外型，當作居家擺設也能提升滿滿儀式感！

秋冬居家香氛推薦：Diptyque 聖日爾曼道34號香氛蠟燭

▲Diptyque 聖日爾曼道34號香氛蠟燭／600g，NT$5,900；300g，NT$3,000。（圖／美人圈）

室內香氛蠟也超必收！以串珠絨穗裝飾搭配潔白的擴香真的絕美，可以放置抽屜、櫥櫃，也可以當做小型封閉空間的擴香。若是大空間則可以選擇34號系列擴香擺件，只需將纖細藤枝插入多面玻璃香氛瓶中，就能被34號的療癒香氛圍繞。

2022秋冬居家香氛推薦！Diptyque 34號香氛蠟新登場、Jo malone經典香氣推出奢華大容量

Jo malone 英國梨與小蒼蘭豪華香氛工藝蠟燭

Jo malone 9月份除了帶來英國梨與小蒼蘭2022年度限定香水外，還推出大容量的2.1kg蠟燭！猶如新鮮採摘的清新梨子香氣，搭配白色小蒼蘭所綻放的花香，佐以琥珀、廣藿香與木質香調的柔和芳香，讓居家環境可以充斥著剛剛好的迷人香氣，喜愛英國梨與小蒼蘭香氛氣息的人千萬不要錯過～

秋冬居家香氛推薦：Jo malone 英國梨與小蒼蘭豪華香氛工藝蠟燭

▲Jo malone 英國梨與小蒼蘭豪華香氛工藝蠟燭／2.1kg，NT$18,900。（圖／Jo malone）

Miller Harris 午後伯爵室內擴香

Miller Harris午後伯爵變身成室內擴香了！調和紅茶葉、綠茶、伯爵茶以及提神的馬黛茶，添加提振精神的佛手柑香氣，能安神片刻並帶來一抹清新。肉豆蔻隱約流露的溫暖和泥土味的煙燻基調，讓人感受到片刻的寧靜，聞起來舒服、讓人放鬆，是一款不挑人的香氣。

秋冬居家香氛推薦：Miller Harris 午後伯爵室內擴香

▲Miller Harris 午後伯爵室內擴香／150ml，NT$3,150。（圖／Miller Harris）

Vana Candles 北歐幻彩袖珍 Vinterparadis 雪國幻境

Vana Candles是小資族選購香氛蠟燭的好選擇！秋天大推從視覺到味覺都很舒緩的「 Vinterparadis 雪國幻境 」，極光、廣袤的森林及潔白雪地還有明淨的湖泊，用視覺帶領我們進入宛如童話世界的北歐國度。而此款香調中帶有木質類精油特有的乾燥溫暖氣息，搭配豐厚的香草香氣，同時能舒緩緊繃情緒、創造放鬆氛圍，特別適合秋冬季節。

秋冬居家香氛推薦：Vana Candles 北歐幻彩袖珍 Vinterparadis 雪國幻境

▲Vana Candles 北歐幻彩袖珍 Vinterparadis 雪國幻境／75g，NT$550。（圖／Vana Candles）

Acqua di Parma 橡木調室內擴香

橡木是一款清新和明亮的香調，彷彿在金色陽光下漫步於橡樹林的世界裡，帶給人暖陽清新的感受。 橡木麝香味與活潑魅力的粉紅胡椒交織，並與檸檬和佛手柑完美融合，在家中輕輕又靜靜地暈染開來，為居家氛圍增添溫暖迷人的氣息。採用閃亮的黑漆玻璃瓶身，配有絲绒般柔軟的標籤和金色文字為Art Decò 標誌性藝術設計，無論是香氣、包裝都讓人愛不釋手！

秋冬居家香氛推薦：Acqua di Parma 橡木調室內擴香

▲Acqua di Parma 橡木調室內擴香／180ml，NT$3,700。（圖／Acqua di Parma）

Aesop 托勒密芳香蠟燭

Aesop 2020年首度推出香氛蠟燭後就廣受好評！其中托勒密芳香蠟燭，命名源於一位埃及出生的古希臘學者，他總結了中世紀天文學的成就。散發雪松、柏樹及岩蘭草香氣的芳香蠟燭，讓人聯想到古老的森林，相當沉穩！此款包裝相當素雅，以雷射雕刻Aesop標章，並且每一個蠟燭燭杯邊緣都有一小段詩句，小小的彩蛋讓人感受到驚喜，無論自用、送禮都相當適合～

秋冬居家香氛推薦：Aesop 托勒密芳香蠟燭

▲Aesop 托勒密芳香蠟燭／300g，NT$3,300。（圖／IG@aesopskincare）

GOUTAL PARIS 金色叢林芳香蠟燭

金色叢林的創作靈感源自於漫步森林後被白雪覆蓋的松枝，以鮮橙及橘子妝點居家，就像家帶給我們的溫暖感受！切面玻璃杯設計是品牌經典摺紋香水瓶的重新詮釋，秉持Goutal尊重環境的品牌理念，蠟燭備有補充裝，在蠟燭燃盡之後，可換上系列其他蠟燭，隨心所欲的搭配瓶身色彩與香氣，讓我們增添儀式感的同時，為地球盡一份心力～

秋冬居家香氛推薦：GOUTAL PARIS 金色叢林芳香蠟燭

▲GOUTAL PARIS 金色叢林芳香蠟燭／185g，NT$2,500。（圖／IG@goutalparis）

CULTI MILANO 絲絨暖香色彩系列擴香

在義大利北部城市科摩創造的香氛，亞麻與絲綢的輕柔結合出獨特的氣息。以佛手柑、黑醋栗葉、木棉花起針，編織著橄欖、茉莉、天竺葵，以喀什米爾木和白麝香乾淨地收尾，最適合秋初冬末的時候放在客廳中，一邊享受著香氣，與家人們一同渡過周末的夜晚，令人心情放鬆愉悅！

秋冬居家香氛推薦：CULTI MILANO 絲絨暖香色彩系列擴香

▲CULTI MILANO 絲絨暖香色彩系列擴香／500ml，NT$3,900。（圖／IG@culti_milano）

P.F. Candles 琥珀麝香擴香

香氛控們一定對於P.F. Candles這個平價香氛不陌生！以100％天然大豆蠟、純棉芯及精淬精油極其簡約的棕色玻璃瓶身聞名。除了蠟燭外，擴香也在香氛界相當有名氣，這款「琥珀麝香」是一款不太挑季節的香氛，以琥珀、麝香作為基底，搭配上薰衣草、苔癬的帶出柔和感，最後再以鼠尾草與甜橙的清新香氣貫穿，是相當耐聞、讓人回味無窮的香氣。

秋冬居家香氛推薦：PF Candles 琥珀麝香擴香

▲PF Candles  琥珀麝香擴香／100ml，NT$900。（圖／IG@pfcandleco）

L:A BRUKET 255 扁柏香氛蠟燭

L:A BRUKET也是不少香民們必買品牌之一！而此款香氛蠟燭，扁柏控一定要收！沉穩的檜木香，幫助放鬆、非常好助眠，喜歡木質調的你不能錯過的經典香氣。另外，低調沈穩的深色系包裝，跟任何居家裝潢都相當百搭，讓香氛不單只有香味的功用，同時也是妝點空間的一個時尚配件。

秋冬居家香氛推薦：L:A BRUKET 255 扁柏香氛蠟燭

▲L:A BRUKET 255 扁柏香氛蠟燭／260ml，NT$2,300。（圖／L:A BRUKET）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 居家, 香氛, 蠟燭, Diptyque, Jo malone

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