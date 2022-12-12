與海洋共好共生成「當代重要議題」！勞力士雄才偉略大獎「歷屆得主」接力守護藍色地球

記者萬玟伶／綜合報導

勞力士雄才偉略大獎，一同支持他們默默守護海洋的宏願

世界上有那麼一群人，花了20多年追尋行蹤隱密的鯨鯊，只為了讓世人了解牠們獨特，進而學著去珍惜牠們；更有人為了拯救瀕臨滅絕的海洋生物，而設法為當地漁民尋求新收入來源，藉此提高他們對於脆弱海洋物種的認知與責任感，這些長年努力的背後原因，全來自海洋的召喚。

令人感佩的是，傾盡心力的他們，默默在自己的崗位上不求名利，堅持信念。而他們的努力也獲得勞力士雄才偉略大獎(Rolex Awards for Enterprise，簡稱RAE)的肯定，該大獎為無數具堅定信念且勇於接受挑戰的人士提供支持。他們不僅體現創建精神，且致力推動世界發展。勞力士雄才偉略大獎是一項表揚全球傑出人士的企業慈善舉措，為資金不足的先驅人士提供支持，助他們克服挑戰並實踐其創新項目，從而就不同範疇問題帶來啟發性的解決方案，例如製造有助改善生活質素的科技產品、探索地球未知領域、創新科學與醫療發展，以及今次跟大家分享的海洋保育工作、拯救瀕危生態系統等故事。

2006年勞力士雄才偉略大獎得主

布拉德・諾曼（Brad Norman）——以NASA「科學家演算法」與鯨鯊共舞

一個人有多少個25年？對海洋巨型生物充滿好奇與關懷的布拉德・諾曼，人生中便有超過25年的時間，都投入在「追蹤鯨鯊」上！瀕危滅絕的鯨鯊是世上體型最大的魚類，身型與長度比大部分的海洋哺乳類鯨魚還要可觀，經國際估計，鯨鯊的全球數量在過去75年大幅下跌超過50%，雖然牠們受到許多國家的法案保護，但其「魚翅」仍在特定區域被進行交易，仍時常面對捕捉殺害，同時，鯨鯊的生存環境也受到石油和天然氣鑽探、船隻撞擊及氣候變化影響。

▲布拉德・諾曼敘述鯨鯊目前的生存處境。（影／勞力士提供）

能生長到長達18米的鯨鯊，行蹤相當隱秘，加上數量稀少，人類對這種大型生物認識不多。從1828年到1980年代中期，全球只有350宗確認的目擊記錄。直到澳洲海洋科學家布拉德・諾曼迷上鯨鯊，「當我第一次跳進水中，與鯨鯊一同暢泳，觀看、體驗，以至與這種海洋體型最大的魚類相伴均令我震撼不已。自一開始，便相信自己能夠為保育鯨鯊做出貢獻。」

在一次於西澳洲寧格羅珊瑚礁觀察鯨鯊後，布拉德・諾曼開始對牠們灰色皮膚上的「白色星星」燃起興趣，因為每一隻所擁有的「圖案」似乎是獨一無二的。在多方管道探詢下，他透過在美國太空總署（NASA）哈伯太空望遠鏡計畫的技術協助，以夜空星座研究的圖案識別方法辨別鯨鯊背上的斑點，就像人類獨特的指紋那樣，更令人驚喜的是，此研究後續更開啟了演算法模式。

▲布拉德・諾曼 (Brad Norman) 為世界上最大的魚—鯨鯊貼上保育追蹤標籤。（圖／©Rolex/Franck Gazzola，勞力士提供）

布拉德・諾曼同時也在2003年，與夥伴共同創立The Wildbook for Sharks照片辨別資料庫，世界各地的民眾與科學家只要拍到鯨鯊的蹤影，都可上傳照片到系統，通過美國太空總署的技術記錄牠們的位置就能持續追蹤行蹤。

目前（截至2022年11月28日為止），資料庫已儲有17,472條鯨鯊的94,344項目擊記錄，由來自9,386名公民科學家、306研究員及志願者拍攝，可說是大型單一海洋野生物種資料庫之一，有助於識別世界各地的鯨鯊熱點，目前已知全球鯨鯊出沒地點就有超過100個，對於研究人員來說是相當重要的數據，此舉也讓布拉德・諾曼獲得2006年勞力士雄才偉略大獎的肯定！

2016年勞力士雄才偉略大獎得主

凱思婷．福斯貝（Kerstin Forsberg）——巨型魔鬼魚的陸上守護者

因為外型，而被冠上「魔鬼」俗稱的巨型魔鬼魚（Manta Ray），雖是鯊魚的「表親」但實際上卻有著相當優雅的個性，不若其外表那般凶狠足以恫嚇敵人。

牠的學名是鬼蝠魟，展開雙鰭可達七米長，長年以來在人類的濫捕下，更面臨瀕臨滅絕的危機。所幸，這個老天也難伸予援手的族群，遇上了秘魯生物學家凱思婷．福斯貝。

▲▼秘魯生物學家凱思婷．福斯貝（右者）以及她致力守護的巨型魔鬼魚（下圖）。（上圖／© Rolex/François Schaer。下圖／ © Rolex/©GettyImage/Martin Strmiska，勞力士提供）

和鯨鯊被刻意捕捉的理由一樣，巨型魔鬼魚被濫捕的原因，主要是因為牠的鮮美肉質，尤其是鰓肉的部分，在市場更是價格不菲。在秘魯，過度捕捉也讓魔鬼魚的數量急劇下降，牠們每2至7年才會生下一條魔鬼魚的緩慢繁殖過程，都讓瀕危問題更趨嚴重。

對於海洋始終懷抱熱忱的凱思婷．福斯貝，自承自己從小到大一直都住在海岸附近，但要細究她以保護海洋為己責的原因，不如說她最終仍是為整個地球環境著想，22歲拿到生物學學位的她，先在自己家鄉秘魯北部，展開一場小型的保育瀕危海龜社區項目，沒想到短短一個月內，就收到超過100名當地志願者報告海龜擱淺，也有漁民報告海龜被漁網纏住，令她了解到社區發展與海洋健康其實息息相關。

然而，「單憑研究或教育並不足夠，我們還需要尋找支持貧困社區生活的方式。我們與漁民合作，以社區為基礎建立魔鬼魚生態旅遊，讓漁民參與保育工作也可以獲取額外收入，惠及漁民及社區。」凱思婷．福斯貝看見巨型魔鬼魚被濫捕背後的漁民生計問題，她清楚明白要讓漁民支持她的保育活動，就得為他們設想新收入來源。

▲選擇與社區合作的凱思婷．福斯貝，也積極將海洋教育從學校紮根，促使當地孩子加入守護環境的行列。（圖／© Rolex/François Schaer，勞力士提供）

儘管如此，魔鬼魚在過往並非秘魯政府的保育重點。2009年，在凱思婷．福斯貝與夥伴的努力下，成功促使秘魯政府立法保護此物種。即便如此，凱思婷．福斯貝和團隊仍積極與漁民、學校、社區與政府合作，重點放在如何改變漁民及群眾對魔鬼魚的觀念，從而使大家了解其生態及旅遊價值。直到2015年，又有一秘魯漁民因捕獲巨型魔鬼魚而登上國際頭條，備受保育團體關注，凱思婷．福斯貝藉此再提出「法律保障計劃」，終於憑藉群眾力量，凱思婷．福斯貝成功令當地政府立例，禁止捕捉魔鬼魚，隔年她拿下2016年勞力士雄才偉略大獎的殊榮，從而讓福斯貝的項目能鼓勵更多漁民參與，並實踐由當地居民推動的生態監控。長遠而言，她希望項目能成為全球可持續發展社區性計劃的參考模範。

如同勞力士雄才偉略大獎歷屆得主們並非在獲獎後，就停下他們的腳步，勞力士亦持續推展其「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet）計畫，透過支援個人或非營利組織，例如「藍色使命」（Mission Blue）等，一起守護每個地方的自然資源與生態系統。

馬尾藻海「希望點」——馬尾藻海委員會任命新大使

持續守護「黃金雨林」與多元物種！

充滿神秘傳說的「馬尾藻海」位於大西洋上，它的名字來自於海面上自由漂浮的大量金色海藻叢，即為「馬尾藻」，由海底往海面望去，一片宛如黃金雨林的景象，耀眼不凡、令人嚮往！但這片漂浮的黃金雨林與倚賴它的成千上萬物種，正因嚴重的微塑膠污染而岌岌可危。

▲由海底往海面望去，馬尾藻海宛如黃金雨林的景象，耀眼不凡、令人嚮往！（圖／© Rolex/David Doubilet，勞力士提供）

漂浮在海面上的馬尾藻，不僅閃爍著耀眼懾人的光芒，更可說是眾多物種賴以維生的重要家園，包括許多瀕臨滅絕的鰻魚、蝦蟹，以及以馬尾藻為家、棲息其中的白皮旗魚、鼠鯊、鯕鰍，甚至座頭鯨、鮪魚以及在遷徙途中會降落覓食的鳥類等，都視馬尾藻為牠們重要的食物與營養來源。

儘管大西洋上的馬尾藻正因人類污染而遭逢生態問題，這片「馬尾藻海」其實是一個沒有海岸線的海域，意即若是想要立法保護，當下並無對應的當地社區可提出申請。同時，馬尾藻海在內的公海海域，佔海洋總面積的60%以上，由於保護措施的實行，需要聯合各國達成複雜的國際協議，因此也是地球上最缺乏保護的地區。但這個艱難任務，對於由著名海洋探險家席薇亞．厄爾（Sylvia Earle）成立的「藍色使命」計劃來說，更具有使命必達的重要性！

▲漂浮在海面上的馬尾藻，是眾多物種賴以維生的食物及營養來源。（圖／©Rolex/Sylvia Earle，勞力士提供）

透過重重關卡，「藍色使命」計劃終於在2011年將馬尾藻海設立為「希望點」（Hope Spots）！該海域附近以及關注公海保護的國家與地區，也在後續於百慕達共同簽署《韓密爾頓宣言》(Hamilton Declaration)。2014年亦正式成立馬尾藻海委員會，主要透過維護海域健康，持續關注馬尾藻海繁殖力及生態修復狀況，並制訂相關保護措施。近期，馬尾藻海委員會（Sargasso Sea Commission）更成為該地區「希望點大使」（Hope Spot Champion）。全球各地的希望點大使大多是當地沿海社區團體，他們熱情地關心當地的海洋環境。他們相信希望點的國際認可，將提升當地保育規範的制定。

而隨著馬尾藻海委員會獲任命為該地區「藍色使命」計劃「希望點大使」，成千上萬依賴於馬尾藻海這片「黃金雨林」而生存的物種得以擁有更加光明的生存前景。「藍色使命」計劃是勞力士「保護地球，恒動不息」計劃的重要合作夥伴。

墨西哥猶加敦半島——勞力士傾力支持洞穴考察隊，關注蓄水層保育工作！

水底世界的探察，遠比一般人想得更深、更專業！然而，目前在墨西哥猶加敦半島急需面對的是考察崎嶇難行的洞穴，並勘查出蓄水層的污染源頭並加以改善。

▲崎嶇難行的猶加敦半島洞穴，攸關整個半島上的用水安全。（圖／©Rolex/Evan Whitney，勞力士提供）

猶加敦半島的洞穴可說是全境的排水系統，這座半島的地表沒有江河湖泊，只能靠下雨時，雨水滲入多孔石灰岩，匯聚至蓄水層，成為當地唯一的淡水源，而這個淡水源得要供應當地常住人口約230萬，以及每年遊客人數約600萬。但放眼島上城市，在人類的開發與放任下，化糞池及露天垃圾場氾濫成災，隨之產生的污水大多只會經過簡單處理，即排入蓄水層。

勞力士「保護地球・恒動不息」計畫，主要目標即是透過支援個人和組織的科學研究事業，與他們一同保護自然世界及生態系統，進而激勵未來世代。 2021年11月，全球資深水底探險家羅比・施米特納（Robbie Schmittner）在此計畫的資助下，率領由一群專業潛水員組成的洞穴考察隊，深入猶加敦半島天坑，但事實上，羅比・施米特納為了探索這個岩洞迷宮，已經深紮在此20餘年。

▲透過衛星圖像、洞穴考察數據及內陸與洋流知識，才能推算出排水系統的整體概況，工作之繁複令人咋舌。（圖／©Rolex，勞力士提供）

之所以執著於這個半島洞穴，羅比・施米特納解釋，「熱帶草原、熱帶雨林等生態系統，也依賴這個蓄水層水源。因此深入瞭解自然排水系統，就是保護此生態系統的必經之路！」除此之外，如果能找出地下水的流向並監測水質，同時也能擴及到保護美洲虎、紅樹林、維繫自然保護區以及移栽珊瑚礁等計畫。

此次計畫最為成功的部分，就是讓羅比・施米特納透過為期兩週的勘察，並憑藉衛星圖像、洞穴考察數據及內陸與洋流知識，推算出排水系統的整體概況！在找出洞穴各大裂縫以及匯聚、通過的路線，加上流經各區域造成的物理吸力，羅比・施米特納也推出洞穴形成的原因。此研究方法不僅能促使其他單位，進一步對洞穴的地質、水質與化學成分展開分析，也能將此方法傳授給科研工作的後輩，持續守護沿海與乾旱地區的蓄水層，竭力使其免除污染危機。