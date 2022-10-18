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說．流行／性感緊身胸衣風靡全球　有種「無性別美學」叫Dion Lee

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記者鮑璿安／專題報導

時尚界對於性感一詞的詮釋各種各樣，炙手可熱的澳洲設計師Dion Lee無疑最懂得將人體曲線呈現出鋒利感，無關男女，在他手中創作出的鏤空、緊身剪裁都不是巧合，而是精準在每個部位間找到生存之道，成功綻放出新性感模式，現在就由《ET FASHION》說流行深入聊聊。

澳洲設計師品牌Dion Lee由同名創意總監於2009 年創立，他接受過服裝設計專業的雪梨技術學院（Sydney Institute of Technology）洗禮，在畢業後受邀前往澳洲時裝周展演服裝，邁出對剪裁的精準辨識，塑造了天衣無縫的強大廓形，甚至被稱讚是「澳洲時裝的明天」。

▲▼Dionlee 。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

▲▼Dionlee 。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

▲▼Dionlee 。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

▲Dion Lee打破外界對於男女著裝的想像，融入不分性別的Unisex設計語言。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

Dion Lee打破外界對於男女著裝的想像，融入不分性別的Unisex設計語言，像是男性穿著極致貼膚的吊帶裝，或選擇大面積挖空呈現出肌膚，幾乎與以往認知下的女裝沒有太大差別。應該說Dion Lee在設計過程中，就將人體結構視為重點，他太熟悉肌肉曲線，透過布料的精準切割、鮮明的建築特質，構建了如同第二層肌膚般的親密著裝感受，讓每一區塊的鏤空都具有意義，使性感一詞不再是女性的專利，穿上Dion Lee的那瞬間就是最不經意的性感。

▲▼Dionlee 。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

▲超模Gigi Hadid穿著Dion Lee的訂製白色蕾絲套裝。（圖／翻攝自IG@Dion Lee）

Dion Lee之所以迅速走紅，當然也少不了女團Blackpink、危險系歌姬Dua Lipa、超模Gigi Hadid這些潮流先鋒輪番上身，接連為標誌性的緊身胸衣（Croset）抹去了對女性束縛的刻板印象，進而迎接「新性感」時代到來。

品牌在剛結束的2023春夏紐約時裝周上，展演以「BIOMIMICRY 仿生術」為主題的新裝，在熟悉的解構美學中，更大膽將植物紋理龜背竹葉廓形保留在服飾、鞋款創作中，如同蔓延在肌膚上交織生長，未來將繼續順著這股生命力在時尚圈發酵。

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關鍵字：

說流行, Dion Lee, 澳洲, 設計師

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