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35歲王子文肌膚比瓷娃娃精緻　眼周用兩種保養呵護難怪零細紋

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記者李薇／台北報導　圖／王子文微博、小紅書

演員王子文演出過多部電影與電視劇，在戲劇《歡樂頌》之中，更以古靈精怪的角色大受粉絲歡迎，最近也接下許多精品代言活動，削尖的臉蛋加上細緻的膚況，總是能展現出充滿態度的完美狀態，已經35歲的她最近就在社群軟體分享保養日常，吸引許多粉絲跟著筆記。

▲王子文,歡樂頌,IPSA,御銀座,資生堂,瑞士瑞妍,克蘭詩,保養。（圖／王子文微博）

王子文的肌膚保養做得相當好，即使已經35歲，日常拍照依舊沒有細紋、鬆垮的現象，臉蛋相當緊緻細嫩，對於保養她很有「嚐百草」的精神，時常試用各種單品，最近她就分享近期愛用的一整套護膚程序，特別在眼部會使用兩種保養品呵護，可見她很重視眼周肌膚的護理。

▲王子文,歡樂頌,IPSA,御銀座,資生堂,瑞士瑞妍,克蘭詩,保養。（圖／王子文微博）

首先，王子文挑選了IPSA超熱賣的「流金水」美膚機能液，直接倒在手上、並且全臉輕拍，接著，在精華之前，先拿了克蘭詩的V型抗引力大眼精華，使用無名指以畫圓的方式塗抹整個眼周，再使用克蘭詩的V型抗引力逆轉精萃，擠在手心揉勻之後，從下往上塗抹整個臉部，並且用手掌包覆雙頰，用手溫促進保養成分吸收。

▲王子文,歡樂頌,IPSA,御銀座,資生堂,瑞士瑞妍,克蘭詩,保養。（圖／王子文微博）

接著王子文會再使用瑞士瑞妍的活力金純眼霜，由眼頭往太陽穴塗抹，加強眼部的提拉效果，最後拿出資生堂御銀座宙光煥能乳霜P，豪奢的取用大約10元硬幣大小，在雙手揉勻之後，按壓在全臉肌膚，並進行輕輕的推抹，同時也會帶到脖子位置，達到全方位的呵護。

▲王子文,歡樂頌,IPSA,御銀座,資生堂,瑞士瑞妍,克蘭詩,保養。（圖／王子文微博）

關鍵字：

王子文, 歡樂頌, IPSA, 御銀座, 資生堂, 瑞士瑞妍, 克蘭詩, 保養

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