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Dyson Store進駐新光三越A11　推獨家刻字服務、4千元贈品買就送

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▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

英國家電品牌Dyson在台首間「Dyson Store」規格的體驗店，今（9／29）正式進駐素有百貨品牌擂台的新光三越信義新天地A11一樓門面，提供僅在國外才有的專屬刻字服務，另在百貨周年慶前先推一波開店促銷，購買吸塵器加送價值4,500元的原廠收納架、單筆消費滿萬折千等周慶等級優惠。

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

近年因宅經濟興起的家電趨勢，在後疫情時代仍持續發酵，精品形象在台立足的Dyson，也進駐A11一樓門面，打造約40坪的首間體驗店，店內與一般專櫃最大的不同，是設有一系列產品體驗區和互動展示，民眾可實際體驗在不同的地板材質上嘗試吸除各類碎屑，或至空氣品質體驗區查看即時的空氣品質數據，甚至是Beauty Lab美髮專區體驗造型器或吹風機，未來也將推出免費頭髮護理及造型體驗活動。

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

而Dyson體驗店也推出禮盒個人化鐫刻服務，消費者購買於該店購買皮質禮盒的Airwrap多功能造型器，或是Supersonic吹風機，即起可提供多款文字顏色選擇，刻印自己或收禮者名字的英文縮寫。此外最新Supersonic吹風機長春花藍配玫瑰金限定版、Airwrap多功能造型器長春花藍配玫瑰金限定版的線上獨家套組，更於新光三越A11 Dyson體驗店限定販售，現貨取走不用等。

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

業者表示，開幕9／29至10／3期間，單筆消費享滿萬折千，購買指定商品再贈周邊商品，包括購買V12 Detect Slim或V15 Detect吸塵器，送市價4,500元的原廠吸塵器收納架；購買頭髮護理主機系列則送市價3,000元的「專用旅行收納包」。

台廠家電品牌雙全，於新光三越站前店的首間體驗生活館，也將在10／1正式開幕，包括旗下DIKE品牌空氣清淨機、電風扇、電鍋與其他即將上市的廚房小家電，也將在其體驗生活館陸續首度上架，開幕期間10／1至10／31也推出全館8折起優惠活動，另於店內消費購物滿3,000元，再加贈DIKE時尚霓彩斗篷。

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲雙全DIKE最新推出的電鍋新品，特價2,490元起。（圖／品牌提供）

▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）▲Dyson進駐A11開設體驗店。（圖／品牌提供）

▲DIKE時尚霓彩斗篷。

關鍵字：

Dyson, A11, 新光三越

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