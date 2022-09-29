6600萬年前的暴龍化石首見亞洲拍場　估價4.7億起

▲香港佳士得將於11月30日隆重呈獻亞洲拍場首見的「尚神」暴龍化石遺骸，估價約477,180,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

拍賣行什麼都賣、什麼都不奇怪，香港佳士得（Christie’s）宣布將於11月30 日上拍於美國蒙大拿州麥康縣地獄溪層出土的「尚神」暴龍遺骸，依專家研判其年份約6,800 萬至 6,600 萬年前的白堊紀時期，經過組裝後，呈現生動的狩獵姿勢凸顯其兇猛特性，為亞洲拍場首見的暴龍化石，估價約477,180,000元起。

▲「尚神」暴龍頭部保存完整。





▲「尚神」尖銳的暴龍爪。



「尚神」暴龍化石遺骸長約12.2米、高4.6米、寬2.1米，重量約1,400公斤，經過古生物學教授兼獸腳亞目專家David Burnham博士、英國曼徹斯特大學地球科學系古生物學教授John Nudds伯是兩位學界權威研究，認為此化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值，因此有機會飆出天價，買家將可獲得與化石相關的所有權利及軟資產，並能重新命名。

▲香港蘇富比10月秋拍將呈獻拍賣史上第二最大的內部無瑕艷彩粉紅鑽、重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」。（圖／蘇富比提供）



頂級巨鑽在國際拍賣會上也深受追捧，香港蘇富比（Sotheby’s）將於10月5日登場的香港秋拍單一拍品專場，端出拍賣史上第二最大的內部無瑕艷彩粉紅鑽威廉姆森粉紅之星（The Williamson Pink Star），重11.15克拉，估價上看1.7億港元（約台幣6.6億元），其32克拉原石產自坦桑尼亞威廉姆森礦，被切割成枕形，成色與淨度均獲最高級別，更被歸類為光學透明度最佳的「Type IIa」型，成為此次秋拍最大亮點。

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