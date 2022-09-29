「焊臉底妝」爆紅！粉底液mix乳液、蜜粉　網呼：扒臉又持妝，大油皮愛慘了

記者李薇／台北報導 圖／小紅書、品牌提供

女孩都追求妝容的細緻與持久，尤其是底妝，只要能夠維持完美狀態，基本上整個人看起來氣質就會很好；最近小紅書就掀起一股「焊臉底妝」風潮，將多種產品混合在一起使用，竟然可以讓底妝像是「焊」在臉上般牢固，立刻掀起一波跟風，吸引很多人效仿。

這套「焊臉底妝」其實就是把粉底液、乳液、蜜粉按照2：1：1的比例混合均勻，然後運用一種特殊的上妝手法，臉頰的部位向上塗、額頭的部位向下塗，鼻翼周圍畫圈處理，讓混合好的粉底液可以更加貼合進臉部肌膚的毛孔，最後，也能再搭配蜜粉或是定妝噴霧定一次妝，增加持妝度。

許多網友看到這套妝法也都跟著嘗試看看，立刻引起大多數人的好評，「大油皮好久沒遇到這麼好看的妝效了」、「真的扒臉又持妝，大油皮愛慘了」、「超級超級好用，本人乾皮用了真的不卡粉，直接媽生皮膚，都給我去試」。

雖然好評不斷，但也不是適合每個人，有人用完之後，大呼「翻車，厚重且悶痘」、「浮粉嚴重、依舊卡粉」、「卡粉卡得親媽都不認識」、「好像和水泥」，可見評價相當兩極。懶得學「焊臉底妝」的女孩們，就好好認真挑選一款適合自己的粉底，不用混來混去，也可以打造出媽生好膚質。

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＃嬌蘭 24K純金光透精華粉底，35ml、售價3550元

秋冬季節即將到來，還在浮粉、脫妝的女孩，靠24K純金光透精華粉底直接晉升「奢華奶油肌」，一抹打造零瑕疵膚況，同時散發出宛如貴婦般的細緻光澤，具有滋潤度的粉底單品，讓妳再也不懂什麼是卡粉，妝效持久一整天，就像是隨時隨地開美肌，自帶濾鏡光。

＃肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜，28ml、售價9800元

大牌藝人都在使用的精質光采粉底乳霜，擁有絲滑奶油般的質地，一抹在臉上就會直接融進肌底，就像是在肌膚上罩了一層隱形的薄紗，擁有自然修飾瑕疵的效果，同時又不會感受到厚重，打造出比原生肌膚更美的妝感，讓人一用就愛上。

＃RMK 完美無瑕粉底液，30ml、售價2050元

一抹就會幻化成粉霧感妝容的完美無瑕粉底液，擁有能輕鬆遮蓋住臉部瑕疵的功能，即使是霧感妝效，也不會讓人覺得厚重，細膩的粉質反而可以呈現出肌膚啞光質感，看起來相當高級，尤其是對油性肌膚的女孩更為友好。