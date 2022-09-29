家電疫後成顯學　品牌、3C通路搶進百貨重點區

▲Dyson進駐A11開設體驗店，是繼Nespresso進駐後第二個立足門面的家電品牌。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

兩年多的疫情催出龐大宅經濟商機，台灣即將在10月迎向國際解封，許多民眾悶了兩年，開始要準備「報復性」出遊與找回交際生活，百貨賣場卻反其道而行，紛紛朝家電類別做嶄新佈局，Dyson在業界稱為試煉場的新光三越A11開出體驗型大櫃、全國電子進駐微風南京、微風南山，持續看好「宅經濟」是為哪樁？

台灣10月要即將向國際解封，迎向世界潮流，兩年多的疫情民眾準備要與病毒共存，大家漸漸回歸正常生活，期待脫口罩生活的人越來越多，機票售價翻了一倍，民眾眼光與焦點都放在出遊上，看似宅經濟正在退燒的當下，百貨卻紛紛搶進佈局，業者表示：「其實疫前疫後，民眾對家電的看法已經不一樣了」。

疫情許多人都在家生活，升級居家的周邊的趨勢，早就在疫情開始半年就逐漸蔓延，許多人對家或者是居住空間的「標準」已經提升不少，既然標準已經提升，事實上就很難降的回去，換句話說，民眾對於「較高價的家電」接受度變高。

一項被業界視為修煉場的新光三越信義新天地A11一樓，在2016年電動車廠特斯拉首度進駐其門面，正式宣告「百貨一樓不是只能做化妝品」，之後陸續引進LINE FRIENDS、韓系話題化妝品品牌，現任總座吳昕陽當時就直言，A11會以最新的潮流、話題商品為主，不只限於傳統的化妝品，直至目前A11仍是新光三越經營年輕族群的重點分店。

然而除了一直主打精品形象的Nespresso之外，鮮少有家電品牌可進入A11的一樓門面，而主打精品級的英國Dyson，其最新體驗店在疫後市場，也在9月底正式於A11開幕，40坪的空間採店中店的設計，主要以「體驗」元素與消費者溝通，顯見新光三越仍然看好疫情後續的精品家電市場。

而近期3C與家電賣場全國電子，旗下旗艦店型也與微風合作，進駐微風南京與微風南山，微風南京店長高德璇表示，南京商圈是居家品牌最齊全的商圈之一，包括IKEA、宜得利、MUJI無印良品都有分店，看好家庭客與居家需求的消費者，首度將2大家電通路品牌並存在館內，讓消費者可以一站購足，並經營後續的來客效應。而10／28全國電子信義計畫區首間賣場，也將在微風南山開幕。

▲在進駐微風南京之後，全國電子在10月底也將於微風南山展店。（圖／記者謝婷婷攝）

業者透露，近幾個月因為消費者悶太久了，出遊心情正積極，加上前2年家中的家電商品都已添足，銷售數字出現衰退，但面臨之後的通膨、成本上漲可能引發的後續漲價潮，還有許多家電貨量都已到位備足，預計今年下半年的周年慶會有一波搶購。