美到讓人失控！氣墊蜜粉有優雅花園、唇膏換上星空圖騰　不收簡直對不起自己

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝經常會推出可愛的包裝或是絕美的設計，加上一般小資女都可以負擔的價格，每每推出立刻就能吸引關注；以下就盤點近期厲害的幾款包裝單品，身為美妝粉絲一定要入手收藏。

＃Dior 超完美持久氣墊蜜粉 #001繁花愛戀版

Miss Dior是亞洲區最熱賣的香水NO.1，致敬MISS DIOR 1947年的誕生時刻，品牌也推出全新的繁花愛戀圖騰，以奶油白色的基底搭配上細緻的花草風格，運用布料呈現出超完美持久氣墊蜜粉的包裝，搭配上經典的銀色CD LOGO，真的美到讓人屏息。

想要擁有這款限量氣墊蜜粉，一定要趁著有活動的時候入手，9月29日到10月10日於台北信義新光三越A11登場，超美的繁花迴旋梯、搭配巨大霓虹燈Miss Dior，不僅可以拍照打卡，還可親自挑選新鮮花卉，由花藝師打造專屬花束，一旁還有「繁花愛戀筆記本」燙印服務與限量禮盒包裝區，當回一美美的公主就趁現在。

＃肌膚之鑰 幻耀星空迷你唇膏組

在這一季秋冬，肌膚之鑰以「天際光輝」為靈感，攜手法國頂尖珠寶設計鬼才Elie Top，為旗下經典的單品設計出全新的包裝，從希臘神話對照星空故事的夢幻場景，躍上經典熱賣的唇膏組合，讓每個色彩都像是珠寶飾品一樣，照亮出女性最美的光采樣貌。

＃蘭芝 Neo Cushion X Maison Kitsune

蘭芝最受到歡迎的NEO型塑霧感氣墊，這次與法國人氣小狐狸Maison Kitsune合作，推出全新的包裝，以深灰色搭配耀眼的橘色，展現出可愛活力，一上市就立刻吸引許多韓國網紅入手，台灣也將在10月可以見到可愛小狐狸的身影。